Benefizkonzert in der Bonifatiuskirche

Tauberbischofsheim.Der Sambia-Verein aus Böttigheim veranstaltet ein Gospel-Konzert der besonderen Art in Tauberbischofsheim: Unter Leitung von Edith Lang-Kraft singt der Projekt-Chor „Sing, Africa“ vierstimmige Lieder aus Südafrika, Namibia, Lesotho, Swasiland und Simbabwe. Gesungen wird in verschiedenen Sprachen Afrikas, zum Beispiel Swahili, Xhosa, oder Sotho-Tswana-Sprachen. Das Benefizkonzert zugunsten der Aids-Waisenkinder in Sambia findet am Sonntag, 8. September, in der Bonifatius-Kirche in Tauberbischofsheim statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Spenden sind willkommen. Sie werden zur Finanzierung des Schulfrühstücks in einer Armenschule in Sambia verwendet. Mehr zum Sambia-Verein findet man unter www.sambia-ev.de im Internet. Bild: Sambia-Verein

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.08.2019