Benefizkonzert der Gesangsoase für „Frauen helfen Frauen“

Tauberbischofsheim.Unter der musikalischen Leitung von Claudia Bähr präsentiert die inzwischen durch viele Konzerte bekannte „Gesangsoase“ aus Tauberbischofsheim am Sonntag, 1. März, ein Konzert in der evangelischen Christus-Kirche in Tauberbischofsheim (Kirchweg 6) zugunsten von „Frauen helfen Frauen“ dem Förderverein im Main-Tauber-Kreis für das Frauen-und Kinderschutzhaus. Die Gesangsoase nimmt das Publikum mit Vokalmusik mit auf eine musikalische Reise durch viele Epochen, Länder, Genres und Stile. Die klangvollen Namen der einzelnen Ensembles wie „The Ladies“, „klasseklassik“, „Melodies“, „imtakt“ und „so gospelicious“ lassen schon die – nicht nur – musikalische Vielfalt dieses Abends erahnen und versprechen einen musikalischen Mix. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Vor dem Konzert und in der Pause bewirtet das Team von „Frauen helfen Frauen“ im Kirchsaal. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Spenden kommen der vereinseigenen Beratungsstelle von „Frauen helfen Frauen“ in Lauda zugute, wo Frauen nach erlittener Gewalt in Familie und privaten Umfeld kostenlos und auf Wunsch anonym über einen Weg aus ihrer Situation beraten werden. Bild: Gesangsoase

