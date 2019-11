„bel canto“ feiert 20. Geburtstag

Hochhausen.Die Gesangsgruppe „bel canto“ aus Hochhausen feiert am Samstag, 9. November, ihr 20-jähriges Bestehen. Die Gruppe, die aus Sängern verschiedener Seelsorgeeinheiten besteht und sich unter der Kolpingfamilie Hochhausen gründete, möchte den runden Geburtstag mit einem Dank-Gottesdienst nun auch in ihrer Heimatpfarrei feiern. Aus diesem Grunde gestalten die Sänger und Musiker am 9. November um 18.30 Uhr den Vorabendgottesdienst in der St. Pankratiuskirche musikalisch mit. Im Anschluss lädt die Band noch zum kurzen Verweilen in der Kirche ein. Bild: Bel Canto

