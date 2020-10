Bei akutem Notfall wird schnelle Hilfe vor Ort möglich

Dienstadt.Am Feuerwehrgerätehaus in Dienstadt fand die offizielle Übergabe des aus Spenden finanzierten Defibrillators statt. Initiator der Aktion war der Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim Abteilung Dienstadt, Kuno Zwerger.

Wegen der zurzeit geltenden Corona-Warnstufe konnte die Übergabe nicht wie geplant mit einer kleinen Feier, sondern nur im kleinsten Rahmen stattfinden. Die Installation erfolgte bereits am vergangenen Montag durch Uwe Rennhofer, den Ausbildungsleiter der DRK Kreisverbandes Tauberbischofsheim.

Initiator Kuno Zwerger freut sich, dass der Wunsch nach einem Defibrillator im Ort, dank zahlreicher Spender nun umgesetzt werden konnte. Zwerger bedankt sich bei allen Spendern sowie Bürgermeisterin Anette Schmidt. Die Stadt wird sich in Zukunft um die Wartung und Unterhaltung des Defibrillators kümmern. Dieser soll im Ernstfall möglichst rasch verfügbar sein und so wurde als Standort das Feuerwehrgerätehaus gewählt.

Bestreben des Initiators ist es auch, den Standort mit Schildern bekannt zu machen und Schulungen durch das DRK anzubieten, damit im Notfall auch Hilfe geleistet werden kann. Die Geräte können auch von Laien bedient werden, denn der vollautomatische Defibrillator gibt eine Audio-Schritt-für-Schritt-Anleitung beim Einsatz. Dazu gibt es auch eine App des DRK zum Download. Der Betrag von 3500 Euro kam durch verschiedene Spender sowie aus dem Erlös von 1040 Euro des Glühweinabends in Dienstadt, der von Kuno Zwerger organisiert wurde, zusammen.

Mit der Installation in Dienstadt befinden sich nun vier Defibrillatoren im Besitz der Stadt Tauberbischofsheim. Weitere stadteigene Geräte sind an der Stadthalle, dem Rathaus und der Wörthalle in Tauberbischofsheim angebracht sowie zusätzliche „firmeneigene“ Geräte an der Kreisgeschäftsstelle des DRK, in der Volksbank Main-Tauber und der Sparkasse Tauberfranken.

Bürgermeisterin Anette Schmidt bedankt sich bei allen Spendern, die dazu beigetragen haben, dass nun auch ein Defibrillator in Dienstadt installiert werden konnte. In einem Notfall kann nun auch direkt vor Ort geholfen werden. Eine Schulung am Gerät für alle Interessierten aus Dienstadt ist für das Frühjahr 2021 geplant. ubü

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.10.2020