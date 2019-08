Beginn der Anmeldungen

Tauberbischofsheim.Ab diesem Samstag können Eltern ihren Kindern Plätze für das städtische Ferienprogramm sichern. Die Stadtverwaltung hat dafür extra am Samstag, 20. Juli, von 9 bis 11 Uhr das Familienbüro für einen Anmeldetag geöffnet. Zeitgleich wird um 9 Uhr das Online-Portal www.tauberbischofsheim.feripro.de freigeschaltet, das für Eltern die Anmeldung von Zuhause aus ermöglicht. Das Portal kann während der gesamten Sommerferien genutzt werden und gibt einen Überblick über freie Plätze.

Ab Montag nehmen die Beschäftigten des städtischen Familienbüros weitere Anmeldungen entgegen. Das Anmeldeformular und Programmheft finden sich unter www.tauberbischofsheim.de im Internet. Die Programmpunkte „Lustige Kutschfahrt mit Alois und seinen Fjordpferden“ am Montag, 29. Juli, und „Bildhauerei mit Speckstein I“ am Montag, 5. August, wurden kurzfristig abgesagt und finden nicht statt. Der Programmpunkt „Cosmic Bowling II“ am Montag, 19. August, wurde auf Mittwoch, 7. August, verschoben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019