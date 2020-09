Begehrtes Gütesiegel für alle Distelhäuser Biere erhalten

Distelhausen.Die Überprüfung durch das Slow Brewing Institut wurde in diesem Jahr von Dr. August Gresser, Gründer und Geschäftsführer von Slow Brewing, in der Distelhäuser Brauerei vorgenommen. Das Gütesiegel wird nur vergeben, wenn alle Bereiche als ausgezeichnet bewertet wurden. Nachdem dieses Ziel mit Bravour erreicht war, konnte Dr. Gresser der Brauerei die Urkunden überreichen, die nun ein weiteres Jahr die Mitgliedschaft in dieser exklusiven Vereinigung ausgesuchter Brauereien besiegelt.

„Wir sind der Überzeugung, dass Genuss Zeit braucht. Danach richten wir unsere Arbeitsweise, unsere Rezepturen und unsere ganze Art aus, Bier zu brauen. Und das nicht nur seit heute, sondern seit vielen Jahren. Daher sind wir auf die erneute Auszeichnung wieder sehr stolz“, so Roland Andre, Braumeister und Geschäftsführer der Distelhäuser Brauerei.

Renommierte nationale und internationale Qualitätswettbewerbe sehen in der Regel nur eine einmalige Prüfung des Biers pro Jahr vor. Oft beschränkt sie sich auf eine sensorische Kontrolle des frischen Biers.

Das Slow Brewing Gütesiegel für Bier hingegen prüft im Rahmen des sogenannten „Bierkarussells“ monatlich die Qualität des Bieres sowohl analytisch im Labor sowie sensorisch den Geruch, den Geschmack, die Vollmundigkeit, die Rezenz und die Bittere – nicht nur im frischen, sondern auch im gealterten Bier. Diese wissenschaftliche Kontrolle in hoher Frequenz stellt für Slow Brewer eine permanente Herausforderung dar.

„Am Biermarkt gibt es kein Gütesiegel, das mit Slow Brewing vergleichbar ist. Wir sind daher stolz, dass alle unsere Biere auf ihrem Etikett das Slow Brewing Siegel tragen dürfen“, so der kaufmännische Geschäftsführer Christoph Ebers.

Neben der Verwendung reinster, natürlicher Rohstoffe ist es auch die schonende Brauweise, die sich aufden ausgereiften Geschmack der Biere auswirkt. Diese Sorgfalt beginnt bereits bei der Verarbeitung der natürlichen Rohstoffe im Sudhaus. Bei der Gärung und Lagerung geben die Distelhäuser dem Bier ganz bewusst die nötige Zeit, um sich in Ruhe zu entwickeln.

Die Würze wird nicht, wie in vielen Brauereien üblich, bei hohen Temperaturen und oft unter Druck in wenigen Stunden vergoren. Die Hefe hat mindestens eine Woche Zeit, damit sie bei niedrigen Temperaturen ohne Stress die gewünschten Aromen voll entwickeln kann. Bis zu sechs Wochen Reifung bei Temperaturen um den Gefrierpunkt entfalten zu guter Letzt den vollendeten Geschmack der Genussbiere.

Slow Brewer müssen aber nicht nur die Anforderungen an Geschmack, Qualität und Brautechnik erfüllen, sondern auch etliche ganz wesentliche Anforderungen in den Bereichen nachhaltiges Wirtschaften sowie Unternehmensführung und -kultur erfüllen. Das Slow Brewing Audit umfasst mehr als 500 Fragen und wird permanent weiterentwickelt. Dies fordert von den Brauereien Transparenz.

Vergeben wird das Gütesiegel vom Slow Brewing Institut, einem unabhängigen und wissenschaftlich fundierten Kontrollorgan. Slow Brewing wurde 2011 als „Bewegung“ mit äußerst strengen Aufnahmekriterien ins Leben gerufen. Nach der Weiterentwicklung der Kriterien wurde 2016 als Konsequenz das Slow Brewing Institut gegründet. Seit diesem Zeitpunkt kann sich jede Brauerei um das Gütesiegel bewerben.

