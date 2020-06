Bedingungen für Notbetreuung erweitert

Der Kita- und Schulbetrieb sind in Tauberbischofsheim eingeschränkt wieder angelaufen und die Rahmenbedingungen für eine Kinder-Notbetreuung wurden erweitert.

Tauberbischofsheim. „Zur Wiederaufnahme des Schul- und Kitabetriebs erfolgte ein reger und wichtiger Austausch zwischen Schul- und Kindergartenleitungen, den Einrichtungsträgern und den Vertretern der Stadt. Nach guten Gesprächen und nach Ansicht aller Beteiligten konnten so die Voraussetzungen für eine geordnete sukzessive Wiederaufnahme des Kita- und Schulbetriebs umgesetzt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Strenge Auflagen

Seit 4. Mai finde unter strengen Vorgaben des Infektionsschutzes der Schulbetrieb an den weiterführenden Schulen wieder statt. Seit 18. Mai seien die vierten Klassen der Grundschulen in der Schule; nach den Pfingstferien würden alle Schüler in einem rollierenden System Präsenzunterricht erhalten. In den Pfingstferien habe die Stadt (unter bestimmten Voraussetzungen) freiwillig ein Betreuungsangebot für Schulkinder angeboten.

„Die Kindertagesstätten können seit Ende Mai eingeschränkt den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Der guten Zusammenarbeit und engen Abstimmung zwischen Trägern, Kita-Leitungen und dem Familienbüro der Stadt ist es zu verdanken, dass es gelungen ist, vielen Kindern einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen“, so die Stadt.

In Tauberbischofsheim gebe es zehn Einrichtungen und alle seien mit etwa 50 Prozent der nach Betriebserlaubnis zugelassenen Kinder belegt. Fünf Einrichtungen seien demnach komplett ausgelastet durch die erweiterte Notbetreuung und Betreuung nach festgestelltem besonderen Förderbedarf.

„Die fünf weiteren Einrichtungen können im rollierenden System noch einige wenige Plätze vergeben. Bei Fragen hilft das Familienbüro der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/80354 oder -55 gerne weiter.“

Nachdem das Land Baden-Württemberg Ende April die Notbetreuung deutlich ausgeweitet habe, könnten auch Kindertagespflegepersonen bis zu fünf Kinder von Eltern oder Alleinerziehenden, die in systemrelevanten Berufen arbeiten oder nachweislich präsenzpflichtig außerhalb der Wohnung tätig sind, betreuen. „In Tauberbischofsheim besuchen aktuell 166 Kinder die Notbetreuung in den Schulen und Kindertagesstätten. Das sind fast doppelt so viele Kinder wie noch im April (87 Kinder)“, so die Verantwortlichen. Kitas, die Kindertagespflege und Grundschulen sollen bis Ende Juni wieder vollständig geöffnet werden.

Grundlage für diese Entscheidung seien die ersten vorliegenden Erkenntnisse einer Studie, die die Landesregierung in Auftrag gegeben hat. Details zu der geplanten vollständigen Öffnung würden jedoch aktuell noch nicht vorliegen. Kultusministerin Eisenmann habe angekündigt, den rechtlichen Rahmen für die Öffnung zügig gemeinsam mit den Kommunen und Trägern erarbeiten zu wollen.

„Mit diesen Schritten sollen Eltern spürbar entlastet und den Kindern die Chance gegeben werden, wieder in Kontakt mit Gleichaltrigen zu kommen, zu lernen und zu spielen“, hieß es.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.06.2020