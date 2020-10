Bedarf ist sehr hoch

Main-Tauber-Kreis.„Angesichts der dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft startete das Land Baden-Württemberg als eines der ersten Länder mit einem eigenen Soforthilfeprogramm für Soloselbstständige und kleine Unternehmen, da sich zahllose dieser Unternehmen unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage befinden und massive Liquiditätsengpässe erleiden“, so der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Dr. Wolfgang Reinhart (MdL) in einer Pressemitteilung.

Mit der am 31. Mai ausgelaufenen Soforthilfe seien im Land bislang rund 265 000 Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von gut 2,2 Milliarden Euro unterstützt worden.

„Das macht die Soforthilfe zum bislang größten Wirtschaftsförderprogramm, das jemals in Baden-Württemberg aufgelegt wurde, und zeigt, wie groß die Not unter den kleinen und mittleren Unternehmen aller Branchen im Land war“, so Reinhart.

Gut 20 Millionen Euro bewilligt

Im Main-Tauber-Kreis haben bis zum 24. September rund 2300 Unternehmen einen Soforthilfeantrag gestellt. Für diese Anträge auf Soforthilfe der Unternehmen im Landkreis wurden finanzielle Mittel mit einem Volumen von gut 20 Millionen Euro bewilligt.

Insgesamt wurden im Landkreis Main-Tauber nach Auskunft der L-Bank rund 160 000 Euro Stabilisierungshilfe für das Hotel- und Gaststättengewerbe ausbezahlt. Darüber hinaus wurden für mehrere Unternehmen aus dem Bereich Gastronomie im Landkreis Main-Tauber Überbrückungshilfen in Höhe von knapp 190 000 Euro gewährt.

Nach Auskunft der L-Bank wurden in der aktuellen Phase, das heißt im Rahmen der derzeit laufenden Programme und im Zeitraum September, im Landkreis im Rahmen der Überbrückungshilfe Landesmittel sowie ebenfalls Stabilisierungshilfe für das Hotel- und Gaststättengewerbe bereits ausbezahlt.

Wolfgang Reinhart betonte, dass es ihm auch bei der weiteren Ausgestaltung der Unterstützungsmaßnahmen durch das Land zuvorderst um die Menschen im Land sowie die Zukunft der Unternehmen und die nachhaltige Sicherung des Erfolgs des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg gehe und er diesen im Blick habe. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020