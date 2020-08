Bayern gutes Beispiel

Abstandsregeln für Windräder sorgen für Verwirrung und „Verbindlich unverbindliche Vorgaben“: Diese zwei Überschriften und zwei große Fotos, fett gedruckt, wählte Harald Fingerhut, seines Zeichens Redakteur der „FN“ in Tauberbischofsheim, seinen großartigen, fast ganzseitigen Bericht am 4. August, zum Thema Windräder im Main-Tauber-Kreis.

Akribisch – das ist das richtige Wort – schilderte er die unterschiedlichen Entfernungen bei der Bemessung an den Wohngebieten der „Tauberaner“, die angewendet wurden und auch weiterhin Verwendung finden. So sieht also eine Energiewende aus, ich finde, das ist wie Lotto spielen. Wer hat die richtigen Zahlen?

Hier haben doch alle verantwortungsvollen Leute kläglich versagt. Richtig wäre gewesen, wenn sich alle überlegt hätten, wie die Windkraft mit all ihren hässlichen Nebenerscheinungen im Einklang mit unserer Naturlandschaft „Liebliches Taubertal“ und der „Romantischen Straße“– gesundes Urlaubsgebiet zu bringen ist.

Die Bayern haben dieses Problem vorbildlich gelöst. Als einziges Bundesland haben sie feste Entfernungen für den Bau der Windräder festgelegt.

Fakt ist dort: Gesamthöhe (Turm und Motoren) mal zehn - Entfernung zu bewohnten Orten. Im Klartext heißt das, wenn das Windrad 200 Meter Gesamthöhe aufweist, muss es 2000 Meter Entfernung sein. Das ist Menschenschutz gelebt. Der vermurkste Windpark Reinsbronn wäre in Bayern nicht gebaut worden.

Warum haben im „Ländle“ die Stadtkreise keine Windräder gebaut und deren Bau den Landkreisen überlassen? Wie kam Franz Untersteller, der Minister der „Grünen“ zu der Aussage: Wenn in den 30er Jahren aller Kohle- und Atomstrom abgeschaltet ist, müssen doppelt soviel Windräder wie jetzt für den Ersatzstrom in Baden-Württemberg sorgen und der Strom muss aus dem Ländlichen Raum kommen. Gesagt hat er das in Bad Mergentheim im Kursaal.

Ich frage mich: „Wo sind denn die „Realos“ bei den „Grünen“ geblieben? Früher gab es mal sowas.

Die Haus- und Grundbesitzer sollten auch wissen, was ihnen drohen kann: Jedes Windrad, wo gebaut wird, mindert den Wert ihrer Besitztümer, je näher dem Windrad, umso höher ist der Verlust. Bei der Grundsteuer müsste sich das für die Besitzer auswirken. Weniger Wert, daher auch weniger zahlen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.08.2020