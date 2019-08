Bauwerk mit einer langen Geschichte

Dittigheim.Die Kapellentour der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim machte in Dittigheim Station. Zu Beginn des Gottesdienstes in der voll besetzten Friedhofskapelle trug Emil Hönninger die Geschichte des Gebäudes vor. Die Kapelle war 1854 unter Leitung von Pfarrer Franz Xaver Kleinhans, der von 1834 bis 1871 Seelsorger in Dittigheim war, erbaut worden.

Die Kapelle ist ein kleiner Saalbau mit einer eingezogenen, halbrunden Apsis, hat ein Satteldach und einen Dachreiter über dem Eingangsgiebel als kleines Türmchen, in dem eine kleine Glocke hängt. Diese Glocke war im Zweiten Weltkrieg und bis etwa 1950 die einzige Glocke, die im Kirchturm von der Pfarrkirche hing. Die anderen wurden abgebaut und für Munition eingeschmolzen. Der Außenbau wird vor allem durch die rundbogigen Öffnungen und regelmäßiger Eckquaderung aus rotem Sandstein bestimmt. 1977 und 1978 wurde eine Außen-und Dachsanierung durchgeführt.

2005 und 2006 wurde die Kapelle erneut außen und innen renoviert. Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass das Fundament nur 40 Zentimeter tief ist. Deshalb musste eine Tiefgründung durch Kleinbohrpfähle erfolgen. Danach wurden die Wände stabilisiert.

Ein Farbton, der dem alten entsprach, wurde aufgetragen. Die Altäre wurden nach Beseitigung des Holzwurms wieder durch Eigenleistung aufgestellt und auch die Bänke wurden wieder in die Kapelle gebracht. Die Kosten der Renovierung beliefen sich insgesamt auf 135 000 Euro. Davon wurden 65 000 Euro durch Spenden aufgebracht. Die Kapelle ist im Sommer jeden Sonntag geöffnet. Bei Urnenbestattungen ohne Requiem wird der Wortgottesdienst in der Kapelle vorgenommen. Außerdem ist im Mai jeweils an einem Sonntag eine Maiandacht und im Oktober eine Rosenkranzandacht.

