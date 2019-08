Bauvorhaben im Blick

Tauberbischofsheim.In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Technische Ausschuss der Errichtung einer Anlage zur Behandlung von mineralischen Stoffen auf dem Gelände eines Bauunternehmens das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die Firma Brandel-Bau will mit der „Lager-, Umschlags- und Behandlungsanlage für nichtgefährliche mineralische Abfälle“ ihren Betrieb an der B 27 in Höhe der Abzweigung nach Dittwar erweitern und in der Entwicklung des seit 80 Jahren in Tauberbischofsheim ansässigen Unternehmens den nächsten Schritt machen (die FN berichteten).

Die Planung sieht vor, auf der Fläche des ehemaligen Steinbruchs entlang der Bundesstraße in Richtung Königheim Lagerflächen sowie Schüttgutboxen für das entsprechende Material anzulegen. Darüber hinaus soll eine Brecheranlage für Bauschutt installiert werden.

Vorgesehen ist eine Gesamtkapazität von 50 000 Tonnen für Abfälle sowie 10 000 Tonnen für Baustoffe pro Jahr. Die maximal erlaubte Lagerkapazität liegt bei 20 000 Tonnen. Die Behandlungskapazität der Anlage (Sieben und Brechen) ist auf insgesamt 8500 Tonnen pro Jahr begrenzt.

Über den Stand der Dinge bezüglich der geplanten Errichtung einer ähnlichen Anlage der Firma Konrad Bau informierte Bauamtsleiter Rainer Ruppert. Bei einem Scoping-Termin am 29. Juli in Lauda habe er sich klar gegen die beiden ins Feld geführten Standorte links und rechts der B 290 zwischen Gerlachsheim und Distelhausen ausgesprochen. Zudem habe er Widerstand angekündigt, für den Fall, dass die Standorte in die Bauleitplanung münden.

Große Bedenken hätten bei dem Treffen jedoch auch das Regierungspräsidium und das Landratsamt geäußert. Unter anderem wegen der Lage im Landschaftsschutzgebiet. „Wir halten es für Unsinn, diese Alternativstandorte weiter zu verfolgen“, sagte Ruppert.

Zu Beginn der Sitzung, der letzten in der Amtszeit von Wolfgang Vockel, hatte Bernd Mayer (Bürgerliste) die Gelegenheit genutzt, und dem scheidenden Bürgermeister für dessen 24-jähriges Wirken mit einem Präsent gedankt. „Ihre Arbeit hat der Stadt gutgetan“, sagte Mayer im Namen seiner Kollegen. gf

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.08.2019