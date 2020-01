Baunach und Drack neue Vorsitzende

Die Musikkapelle Impfingen hielt ihre Jahreshauptversammlung. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen des Vorstands.

Impfingen. Vorsitzender Timo Baunach, begrüßte neben den aktiven und passiven Mitgliedern auch zahlreiche Vertreter der lokalen Politik sowie der örtlichen Vereine.

Nach dem Totengedenken gab Timo Baunach einen ausführlichen, kurzweiligen und interessanten Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Er berichtete von insgesamt 47 Musikproben und 17 öffentlichen Auftritten.

Viele Auftritte

So spielten die Impfinger Musikanten im ersten Halbjahr beim Faschingstanz der TSG Impfingen, beim Faschingsumzug in Impfingen, organisiert wie immer von den Impfinger „Poppen“, dem Impfinger Kinderfasching (an dem ein Teil der Musikanten musikalisch beteiligt war), beim traditionellen Platzkonzert in Tauberbischofsheim, beim Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Werbach, beim „Wieschedohlfest“ der Musikkapelle Pülfringen, auf dem Frankenhallenfest der Harthäuser Musikanten in Reckerstal und beim Weinfest in Homburg.

Nach der Sommerpause im Herbst ging’s zunächst weiter mit dem Umzug zum 50-jährigen Bestehen der Musikfreunde der Balbachtaler Musikanten, dem Hornussenfest in Großrinderfeld sowie den Auftritten bei den drei Herbstmessen in Königshofen, in Wertheim und in Tauberbischofsheim.

Außerdem wurde neben den verschiedensten kirchlichen Anlässen auch beim Adventsmarkt in Impfingen und auf dem Weihnachtsmarkt in Tauberbischofsheim gespielt.

Natürlich durften auch die kulturellen und geselligen Ereignisse und Momente nicht zu spät kommen. Neben einem tollen Ausflug nach Erfurt, der von Antonia Dieno organisiert wurde, wurden das Maibaumfest und das „Ploofest“ wieder abgehalten, an der Schlauchbootrallye der DLRG teilgenommen und ein Helferfest organisiert.

Timo Baunach bedankte sich bei allen Musikanten und deren Angehörigen für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Musikkapelle.

Nach dem Bericht des Schriftführers Armin Heid berichtete Kassenwart Stefan Müller von einer positiven Bilanz der Vereinskasse, weshalb die beiden Kassenprüfer Klaus Spies und Holger Fünkner nicht nur die solide und einwandfreie Kassenführung bescheinigten, sondern auch die Entlastung des gesamten Vorstands beantragten. Diese wurde von den anwesenden Vereinsmitgliedern auch einstimmig erteilt.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung standen die Neuwahlen des gesamten Vorstands, die von Ortsvorsteher Dominik Carle gewohnt souverän durchgeführt wurde. Jeweils einstimmig wurden zum jeweils gleichberechtigten Vorstand gewählt Timo Baunach und Andreas Drack (neu), zum Kassenwart Stefan Müller, zum Schriftführer Dr. Michael Lippert (neu) und zu den Beisitzern Carmen Winkler, Theresia Würzberger (neu), Christian Baunach und Matthias Zubrod. Auch die beiden Kassenprüfer Holger Fünkner und Klaus Spies wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Alle Gewählten nahmen die Wahl an. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Armin Heid und Timo Steigerwald, die sich beide nicht mehr zur Wahl gestellt haben.

Die Ehrung für langjähriges aktives Musizieren wurde vom Präsidenten des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland, Herbert Münkel, zusammen mit Timo Baunach vorgenommen. Neben ausdrücklichen Dankesworten bekam Tina Wiescholek für 25 Jahre aktives Musizieren eine Urkunde und ein kleines Präsent. Nach Grußworten der Gäste, die ihren Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit der Musikkapelle Jahr überbrachten, bedankte sich der Schriftführer Armin Heid bei den beiden Vorsitzenden Timo Baunach und Matthias Zubrod für ihre Arbeit und überreichte ihnen ein Präsent. ah

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.01.2020