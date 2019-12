Bauern entzünden zahlreiche Mahnfeuer

„Land schafft Verbindung – wir rufen zu Tisch“ (LSV) macht weiter mobil. Mahnfeuer sollen am Samstag, 7. Dezember, auf die prekäre Situation der Bauern aufmerksam machen – auch in der Region.

Main-Tauber-Kreis. Mit breit angelegten und öffentlichkeitswirksamen Aktionen, wie zuletzt mit der großen Schlepperkundgebung in Berlin, hat die bundesweit tätige Organisation LSV bereits Zeichen setzen können – und viel positive Resonanz innerhalb der Bevölkerung erfahren. Doch das soll es noch lange nicht gewesen sein. Die Macher von „Land schafft Verbindung“ wollen weiter am Ball bleiben, um so Druck auf die Politik auszuüben.

Keine einmalige Aktion

Im gesamten Bundesgebiet werden am Samstag, 7. Dezember, bei Einbruch der Dunkelheit, also gegen 17 Uhr, Mahnfeuer entzündet – und dies soll keine einmalige Aktion bleiben.

Auch an verschiedenen Orten im Main-Tauber-Kreis beteiligen sich Bauern an diesen Solidaritätskundgebungen. Sie wollen der Bevölkerung, aber auch der Politik, ihre Anliegen im persönlichen Gespräch nahebringen und sich so Gehör verschaffen. Deswegen würden sich die Landwirte freuen, wenn diese Feuer eine möglichst große Resonanz erfahren und vor allen Dingen politische Mandatsträger aus Kreis, Land und Bund anregen, Flagge zu zeigen.

„Wir Landwirte denken in Generationen, nicht in Kampagnen“, begründen die Macher von „Land schafft Verbindung“ ihr Tun. „Wir stehen für Insekten- und Naturschutz, für sauberes Grundwasser und gesunde Lebensmittel. Wir betreiben nachhaltige und klimaschonende Landwirtschaft.“ Darüber hinaus produzierten deutsche Bauern zu den weltweit höchsten Standards, deswegen „verwehren wir uns ausdrücklich gegen das negative Bild der Landwirtschaft, das immer wieder in der Öffentlichkeit gezeichnet wird.“

Viele Bauern klagen, dass das von den Ministerinnen Klöckner (Landwirtschaft) und Schulze (Umwelt) auf den Weg gebrachte „Agrarpaket“ ohne Einbeziehung der Betroffenen aus dem Agrarsektor, „völlig überstürzt“ und „mit heißer Nadel“ gestrickt worden sei. Aus ihrer Sicht gefährde es nicht nur viele landwirtschaftliche Betriebe, sondern sei auch ein Risiko für die regionale Lebensmittelproduktion sowie für den Erhalt der ländlichen Räume.

Zu viele Ungereimtheiten

Weiterhin kritisieren die Organisatoren dieser Mahnfeuer unter anderem die erneute Verschärfung der Düngeverordnung und die Ausweisung sogenannter „roter Gebiete“. Aus ihrer Sicht gebe es zu viele Ungereimtheiten bei den an die EU gelieferten Nitratwerte.

Was das Insektenschutzprogramm angeht, sprechen sich die Vertreter des LSV für auf Ursachenforschung basierende sinnvolle Maßnahmen und gegen blinden Aktionismus aus.

„Redet mit uns – nicht über uns“, so ein Motto der Mahnfeuer. Bestreben müsse es sein, Hand in Hand nach Mitteln und Wegen zu suchen, die der Landwirtschaft in Deutschland eine gute und nachhaltige Zukunft aufzeigen und ermöglichen.

Im Main-Tauber-Kreis werden am Samstag, 7. Dezember, mit Einbruch der Dunkelheit ab 17 Uhr ebenfalls mehrere Mahnfeuer angezündet. Nach Informationen der Fränkischen Nachrichten (ohne Gewähr auf Vollständigkeit) sind zwischen Creglingen und Freudenberg in folgenden Orten solche geplant, zu denen die Öffentlichkeit ausdrücklich willkommen ist: Adolzhausen (Am Bild), Bronn (Tannenwald/Steinplatz), Dertingen (Mandelberg), Elpersheim (Ortsrand), Gerlachsheim (in den Weinbergen, Einfahrt nahe des Bahnübergangs), Markelsheim (Weinberge), Nassau (Ortsaugang Richtung Bernsfelden), Schönfeld (Festplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus).

In Zukunft sind an jedem ersten Samstag im Monat solche Mahnfeuer vorgesehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.12.2019