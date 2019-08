Bastelprojekte und Eisessen

Tauberbischofsheim.Beim ersten Teil der städtischen Sommerferienbetreuung war auch in diesem Jahr wieder viel Abwechslung für Erst- bis Fünftklässler geboten. In den ersten Ferienwochen wurden in der Grundschule am Schloss 15 Kinder von den Betreuungskräften Claudia Dosch und Christine Wagner betreut. Für zwei Wochen gab es jede Menge Spiele und Ausflüge. Das Programm reichte von Bastelprojekten (Leuchttürme, Mosaikvasen und Salzteig) bis hin zu Spielplatz- und Stadtstrandbesuchen und Eisessen. In der sechsten Ferienwoche vom 2. bis 6. September findet nochmals eine Ferienbetreuung statt und es sind noch Plätze frei. Anmeldung im Familienbüro. stv

