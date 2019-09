Bald zwölf Parkplätze am Info-Pavillon

Bei einer Gegenstimme gab der Technische Ausschuss am Mittwoch grünes Licht für die Errichtung von sechs weiteren Parkplätzen am Info-Pavillon an der Obi-Kreuzung.

tauberbischofsheim. Sinnvoll oder unnötig? Während die meisten Mitglieder des Technischen Ausschusses Tauberbischofsheim für Ersteres plädierten, erachtete Johannes Benz (Bürgerliste) die Maßnahme als nicht notwendig.

Da er jedoch allein auf weiter Flur mit seiner Meinung stand, stimmte das Gremium mit großer Mehrheit für die Errichtung von sechs weiteren Parkplätzen am städtischen Info-Pavillon im Gewann „Oberes Brücklein“ nahe der Obi-Kreuzung.

Die vorhandenen sechs Stellflächen nördlich der Tauberbrücke sollen asphaltiert werden; die sechs neuen sollen geschottert angelegt werden. Somit stehen in diesem Bereich künftig zwölf Parkplätze zur Verfügung.

Aus städtebaulicher Sicht gibt es gegen das Bauvorhaben keinerlei Bedenken. Es füge sich gut in die Landschaft ein und trete nicht störend in Erscheinung.

Es biete so Touristen, Fußgängern und Radfahrern genügend befestigte Fläche, um dort ihr Auto abstellen zu können. Als Vorteile wurden weiter ins Feld geführt, dass so dem Wildparken im Bankettbereich und damit verbundenen Schäden am städtischen Weg vorgebeugt werde.

Durch das geordnete Parkangebot werde sichergestellt, dass der Rad- und Fußweg in voller Breite problemlos genutzt werden könne.

„In der Tat stehen dort die Autos immer entlang des Wegs. Deshalb ist die Ausweisung weiterer Parkplätze zu begrüßen“, pflichtete Gerhard Baumann (UFW) der städtischen Argumentation bei.

„Der Platz vor dem Info-Pavillon ist immer gut frequentiert“, hob Josef Morschheuser (CDU) hervor. „Er ist sowohl für Tauberbischofsheimer Bürger, die mit dem Hund Gassi oder einfach im Bereich der renaturierten Tauber spazieren gehen wollen, ein beliebter Startpunkt als auch ein häufig genutzter Platz von Auswärtigen, die dort eine Pause machen.“ Deshalb sei es wirklich sinnvoll, mehr Parkplätze am Info-Pavillon auszuweisen.

„Ich halte das für absolut unnötig“, stellte Johannes Benz fest. „Es gibt keinen Grund, warum man mit dem Auto dort hinfahren muss, um dann mit dem Hund Gassi zu gehen oder einen Spaziergang zu unternehmen. Da kann man auch mit dem Fahrrad hinfahren.“

„Es wäre wichtig, dass die neuen Parkplätze ein wenig von der Straße weg gesetzt werden“, sagte Dr. Dominik Carle (CDU). „Ansonsten ist es schwierig, den Wirtschaftsweg mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu benutzen.“ Dies werde laut Corinne Ehrmann so sein. Die Parkplätze würden mit etwas Abstand zum Weg etwas in die Wiese gebaut.

Dr. Bruno Stumpf (UFW) merkte noch an, dass man sich über die Gestaltung des Platzes und des Info-Pavillons Gedanken machen sollte.

Würzburger Straße wird gesperrt

Im Zuge der Baumaßnahmen zur Wasserversorgung Mittlere Tauber werden nun in der Würzburger Straße Leitungen verlegt. Deshalb ist die Straße ab Montag, 16. September, für den Verkehr voll gesperrt und nur für Anlieger frei . Die Arbeiten dauern vermutlich vier Wochen. Bei den Bauarbeiten am Hochbehälter Laurentiusberg gab es urlaubsbedingt eine kleine Verzögerung. Die Estrich- und Verputzarbeiten am baulichen Teil fehlen noch und werden jetzt in Angriff genommen. Parallel dazuerfolgt die Installation Prozessleittechnik und die Elektronik installiert. Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann der Hochbehälter die Stadt mit Trinkwasser versorgen. Zudem bereitet die Stadtverwaltung weitere Förderanträge für städtische Maßnahmen vor.

Der Hochwasserschutz rechts der Tauber ist weitgehend fertiggestellt. Nun müssten noch die mobilen Erhöhungen angeschafft und auch deren schnelle Montage geübt werden. Ein Problem stelle die Lagerung der Teile dar. „Wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Platz“, sagte Bürgermeisterin Anette Schmidt.

Der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Pestalozziallee ist demnächst abgeschlossen, so dass ein Baustellenwechsel ansteht.

Die drei ehemaligen Kasernengebäude auf dem Laurentiusberg sind abgerissen. „Nun stehen uns rund 1600 Kubikmeter Schotter zur Verfügung, die wir bei der Feldwegsanierung einbringen können“, führte die Rathaus-Chefin aus. „Die Ortsvorsteher sollten sich Gedanken machen, wo wir den Schotter verwenden können.“

Die Sanierung der Straße „Tauberblick“ in Distelhausen ist abgeschlossen.

„Wenn sie irgendwo im Stadtgebiet Aufgrabungen sehen, dort wird Glasfaserkabel verlegt“, sagte die Bürgermeisterin abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019