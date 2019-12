Bald wieder grünes Licht

Tauberbischofsheim.Während die Bauarbeiten an der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee in den letzten Zügen liegen, ist die Ampelanlage am Schulzentrum bereits seit Mittwoch in Betrieb.

Ein gutes Zeichen also, dass der Verkehr bald wieder normal rollen kann und die Staus zur „Rush Hour“ rund um die Tauberbrücke der Vergangenheit angehören. Voraussichtlich ab Mittwoch, 18. Dezember, soll die Pestalozziallee dann wieder komplett befahrbar sein. Um 14.30 Uhr ist die offizielle Übergabe mit Landrat Reinhard Frank und Bürgermeisterin Anette Schmidt anberaumt. sk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019