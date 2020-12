Bahnsteige werden barrierefrei

Die Westfrankenbahn modernisiert die Haltepunkte in Hochhausen und Dittigheim. Sie werden barrierefrei. Auf die Stadt kommen kaum Kosten zu.

Dittigheim/Hochhausen. Die Haltestellen in Hochhausen und Dittigheim sind in einem schlechten Zustand. Die Asphaltdecken sind rissig, die Bahnsteigränder sind brüchig. Die für die Taubertalbahn verantwortliche DB RegioNet Infrastruktur (Westfrankenbahn) will deshalb die beiden Haltestellen modernisieren.

Die beiden Stationen sollen auf einer Länge von etwa 100 Metern und einer Breite von 2,50 Metern saniert und barrierefrei werden. Dafür muss die Höhe der beiden Bahnsteige von knapp 30 Zentimetern auf 55 Zentimeter angehoben werden.

Die Ertüchtigung der Haltestelle in Hochhausen soll im März beginnen und wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Die vollständige Inbetriebnahme soll am 17. Mai erfolgen. Unmittelbar danach wird mit dem Dittigheimer Haltepunkt begonnen. Hier ist die vollständige Inbetriebnahme für 23. Juli anvisiert. Auch hier wird es zwei Bauabschnitte geben. Die Unterteilung in zwei Bauabschnitte gewährleistet, dass beide Haltepunkte auch während der Bauzeit normal von den Zügen angefahren werden können. Lediglich die Zuwegung wird eine andere sein.

Ein größeres Problem für die Anlieger der Haltestellen könnte sein, dass die Bauarbeiten nachts stattfinden werden. Vor allem der Abriss der Bahnsteige durch Meißel werde zu Lärmbelästigungen führen. Da Schienenfahrzeuge dazu eingesetzt werden, kann dies nur nachts erfolgen. Diese Abrissarbeiten sollen sich aber bei beiden Bahnsteigen auf zwei bis drei Nächte begrenzen.

Den Großteil der Kosten trägt die Westfrankenbahn. Pro Station kalkuliert das Unternehmen mit rund 650 000 Euro. Auf die Stadt kommen lediglich 10 000 Euro je Haltepunkt für die Errichtung von überdachten Fahrradabstellplätzen zu. Im Technischen Ausschuss war man sich am Dienstag einig, dass sie für sechs bis acht Fahrräder Platz bieten sollten.

„Natürlich begrüße ich als Ortsvorsteher die Ertüchtigung der Haltestation in Dittigheim“, sagte Ortsvorsteher Elmar Hilbert, um danach kritisch anzumerken: „Allerdings: was nutzt alle Modernisierung, wenn immer weniger Züge an der Station halten.“

„Wir müssen durch weitere Modernisierungen noch mehr Zeit auf der Strecke gewinnen, damit wir auch an kleineren Stationen halten können“, erklärte Denis Kollai von der Westfrankenbahn.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.12.2020