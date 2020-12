Badminton im Mittelpunkt

Tauberbischofsheim.„Mach mit – spiel Dich fit“: So lautet das Motto der Schulsportaktion des Deutschen Badminton-Verbands. Das Matthias-Grünewald-Gymnasium nahm teil und kürte die Sieger. Die vom Deutschen Badminton-Verband ins Leben gerufene Aktion gibt es seit zehn Jahren. Sportlehrerin Claudia Schöninger organisierte das Projekt. „Eigentlich wollte ich mit all meinen Sportklassen mitmachen“, berichtet sie. Corona habe das verhindert. Letzten Endes konnte sie nur mit der Klasse 9c das komplette Turnier bestreiten. Im Spiel jeder gegen jeden wurden die Sieger bei den Mädchen und den Jungen ermittelt. Am Ende stand auch der Klassensieger fest. Bei den Mädchen war Amélie Höpfl erfolgreich, den Sieg bei den Jungen holte sich Kai-Moritz Lochner, der ungeschlagen Klassensieger wurde. Für die Teilnahme an der Schulsportaktion gab es für die Klasse 9c vom Verband ein Schulsport-Set.

