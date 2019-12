Badische Landesbühne zeigt „nichts, was uns passiert“

Tauberbischofsheim.Die Badische Landesbühne zeigt am Montag, 20. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Tauberbischofsheim Bettina Wilperts Debütroman „nichts, was uns passiert“ in einer Bühnenfassung von Christine Künzel. Das Stück „nichts, was uns passiert“ thematisiert, welchen Einfluss eine Vergewaltigung auf Opfer, Täter und das Umfeld hat und wie die Gesellschaft mit sexueller Gewalt umgeht. Bettina Wilpert erhielt für ihren Debütroman, der 2018 erschien, den aspekte-Literaturpreis, m Frühjahr 2018 erschien ihr Debütroman nichts, was uns passiert, für den sie im Oktober 2018 den aspekte-Literaturpreis erhielt. Zudem wurde der Roman 2018 mit dem Melusine-Huss-Preis ausgezeichnet, dem zweiten Hotlist-Preis der Frankfurter Buchmesse für die besten Bücher aus unabhängigen Verlagen. 2019 erhielt sie den Förderpreis im Rahmen des Lessing-Preises des Freistaates Sachsen sowie das Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium des Deutschen Literaturfonds. Kartenvorverkauf: Buchhandel Schwarz auf Weiß, Telefon 09341/7768, E-Mail: schwarzaufweiss@tauberbuch.de. Bild: Ramm

