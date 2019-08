Bach: „Du bist ein echter Bischemer Bu“

Wolfgang Vockel wurde am Freitag nach 24 Jahren als Bürgermeister der Kreisstadt Tauberbischofsheim im Rahmen eines Festakts verabschiedet. Die Freiwillige Feuerwehr trat auf dem Marktplatz an und ließ das scheidende Stadtoberhaupt auf ihre Art „hochleben“. Das Bild zeigt Vockel zusammen mit seiner Frau Karin und Stadtkommandant Michael Noe in luftiger Höhe auf der Drehleiter.