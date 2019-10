Autonomes Fahren im Blick

Taubebischofsheim.„Auf dem Weg zum unfallfreien, autonomen Fahren“ lautet das Motto bei der nächsten Veranstaltung in der FN-Reihe „Kluge Köpfe aus der Region“. Zu Gast ist dabei am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr in der Emil-Beck-Halle in Tauberbischofsheim Dr. Michael Hafner.

Der 48-Jährige ist bei Daimler in vorderster Reihe mit verantwortlich für die Entwicklung von Fahrtechnologien und das automatisierte Fahren bei Mercedes-Benz Cars. Der gebürtige Dittwarer hofft an diesem Abend auf zahlreiche Zuhörer. Sein Ziel ist dabei, seinen Gästen die Zukunft des autonomen Fahrens auf unterhaltsame, informative und verständliche Art und Weise näherzubringen.

Zunächst wird sich Hafner im Talk mit der Moderatorin des Abends, FN-Redakteurin Heike von Brandenstein, Interessantes zu seiner Person und seinem beruflichen Werdegang entlocken lassen. Abschließend stellt er sich den Fragen aus dem Plenum.

FN-Abonnenten erhalten in den Geschäftsstellen in Tauberbischofsheim, Wertheim, Bad Mergentheim, Buchen und Walldürn zwei Tickets gratis. Für Kurzentschlossene gibt es auch noch Karten an der Abendkasse. ktm

