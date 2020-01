Auto beschädigt und weitergefahren

Tauberbischofsheim.Ein Schaden von etwa 3000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Montag in Tauberbischofsheim. Ein 31-Jähriger hatte seinen silbergrauen VW Passat zwischen 6 Uhr und 16.30 Uhr in der Straße „Zum Schneekasten“ abgestellt.

Vermutlich beim Abbiegen in oder aus der Hochhäuser Straße blieb der bislang Unbekannte mit seinem Fahrzeug an dem Passat hängen und beschädigte diesen am Kotflügel, der Stoßstange und der Beleuchtungseinheit. Da der Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf Verursacher oder sein Fahrzeug geben können. Diese gehen an das Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/ 810.

