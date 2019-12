Auszeichnungen für Wolfgang Vockel und Stefan Mikulicz

Tauberbischofsheim/Wertheim.Im Rahmen einer Feierstunde im Anschluss an die letzte Verwaltungsratssitzung der Sparkasse Tauberfranken im Jahr 2019 wurden Bürgermeister a.D. Wolfgang Vockel, (Tauberbischofsheim) für 24-jährige Tätigkeit und Oberbürgermeister a.D. Stefan Mikulicz (Wertheim) für 16-jährige Tätigkeit im Verwaltungsrat der Sparkasse Tauberfranken geehrt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende, Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez dankte beiden für das langjährige Engagement.

In seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied habe Wolfgang Vockel die Fusion der Vorgängersparkassen im Jahr 2002 aktiv begleitet und sei damit maßgeblich an der Weichenstellung und am Erfolg der neuen Sparkasse Tauberfranken beteiligt gewesen. Beide Geehrten seien stets engagiert gewesen in ihrer Funktion als Verwaltungsratsvorsitzende beziehungsweise Verwaltungsratsmitglieder der Sparkasse Tauberfranken und hätten ihren hohen Sachverstand und die vielfältigen Erfahrungen in die Entscheidungen des Gremiums eingebracht und dadurch die positive Entwicklung der Sparkasse entsprechend geprägt und mitgestaltet.

Verdienste gewürdigt

Neben ihrer langjährigen Tätigkeit im Verwaltungsrat waren Wolfgang Vockel und Stefan Mikulicz zudem Mitglieder in der Verbandsversammlung und in der Arbeitsgemeinschaft der Trägerabgeordneten.

Im Hinblick auf die Verdienste um die Sparkasse Tauberfranken und die Sparkassenorganisation überreichte als besonderer Gast Dr. Joachim Herrmann, Verbandsgeschäftsführer des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg, die Große baden-württembergische Sparkassenmedaille des Sparkassenverbands an Bürgermeister a.D. Wolfgang Vockel. Die baden-württembergische Sparkassenmedaille des Sparkassenverbands ging an Oberbürgermeister a.D. Stefan Mikulicz.

Auch der Vorsitzende des Vorstands der Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel, und sein Stellvertreter Wolfgang Reiner freuten sich über diese Auszeichnung und sprachen ihrerseits Dank und Anerkennung aus. spaka

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019