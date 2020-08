Auszeichnung für tolle Leistung

Die Bürgerstiftung hat den Koldschmidt-Preis an Sabika Kantharasa für das beste Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium verliehen.

Tauberbischofsheim. Sabika Kantharasa hat in diesem Jahr am Matthias-Grünewald-Gymnasium mit der Note 1,1 das beste Abitur abgelegt. Dafür wurde sie im Rathaus mit dem Koldschmidt-Preis der Bürgerstiftung Tauberbischofsheim ausgezeichnet. Bürgermeisterin Anette Schmidt, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, überreichte die Urkunde mit den besten Glückwünschen und würdigte die herausragende Leistung der Abiturientin.

Sabika Kantharasa hat die schriftliche Abiturprüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und Chemie abgelegt. In Religion wurde sie mündlich geprüft. Dabei ging es bei der Benotung knapp zu, denn fast wäre es die 1,0 gewesen.

Der Koldschmidt-Preis wurde in diesem Jahr zum 37. Mal verliehen und ist mit 2045 Euro der höchstdotierte Preis für einen Abiturienten in der Region. Der 1981 in Wien verstorbene, ehemalige Schüler des Matthias-Grünewald-Gymnasiums Paul Koldschmidt hat in seinem Testament auch an die nachfolgenden Schülergenerationen des Gymnasiums gedacht.

So wird seit 1987 aus den Zinserträgen seines Vermächtnisses dem besten Abiturienten eines jeden Jahrganges ein Studienaufenthalt ermöglicht. Der Koldschmidt-Fonds wurde in voller Höhe in die 1999 gegründete Bürgerstiftung der Stadt eingelegt. Um das ursprüngliche Kapital erhalten zu können, stockt die Bürgerstiftung seit Jahren die Differenz aus dem Zinsertrag des Koldschmidt-Kapitals bis zur bisherigen Höhe des Stipendiums aus ihren sonstigen Erträgen auf.

„Ein tolle Anerkennung für eine tolle Leistung“ freut sich die stellvertretende Schulleiterin Sigrid Böhrer zusammen mit der Preisträgerin und ihren Eltern. stv

