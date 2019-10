Auszeichnung für das „Shanghai“

Tauberbischofsheim.Bereits seit zehn Jahren werden die besten Teilnehmer im Gastronomie- und Freizeitführer „Gutscheinbuch.de – Schlemmerblock“ auf Basis von Kundenbewertungen ermittelt.

Die Sieger werden mit dem Schlemmerblock-Award ausgezeichnet. In diesem Jahr ist das China Restaurant „Shanghai“ in Tauberbischofsheim erneut Gewinner in der Kategorie 2:1-Restaurant und darf sich zum sechsten Mal über eine Urkunde freuen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.10.2019