Ausstellung der Kleintierzüchter

Tauberbischofsheim.In der Ausstellungshalle des Kleintierzuchtvereins C485 Tauberbischofsheim findet am Wochenende, 9. und 10. November, am Fuße des Höhberges eine Kleintierschau statt, die zusammen mit dem Kleintierzuchtverein Grünsfeld als Gemeinschaftsschau durchgeführt wird. Als Lothar-Krock-Gedächtnisschau ehrt sie den 2018 verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden Lothar Krock. Es werden viele Rassen und Farbenschläge an Tauben, Kaninchen und Hühner gezeigt, die sich den Preisrichtern zur Beurteilung stellten. Die Ausstellung ist am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

