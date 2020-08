„Aushängeschild der gesamten Gemeinde“

Dittigheim.Eine insgesamt positive Bilanz zog der TV Dittigheim bei seiner Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Dieter Reichert äußerte sich in seiner Begrüßungsansprache sehr zufrieden über das Vereinsjahr 2019. Er dankte besonders seinem Vorstandsteam und den zahlreichen Helfern für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben.

Vielseitig aktiver Verein

Besondere Erwähnung fanden hierbei Thorsten Hepp, der mit dem KIT-Festival und weiteren Veranstaltungen viel zum wirtschaftlichen Erfolg des Vereins beigetragen habe, sowie Ulrike Schneider für die regelmäßige Bewirtung der Grünewaldhalle bei den Heimspielen der Handballer. „Viele Ehrenamtliche“, so der Vorsitzende, „halfen wieder mit, so dass der TVD sowohl sportlich als auch wirtschaftlich auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken kann.“

Schriftführerin Ute König ließ das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren. Sie erwähnte dabei Veranstaltungen wie den Kappenabend, Kinderfasching, K.I.T.- und „Harder Than Steel“ Festival, Kesselfleisch- Hausmacher- und Fischessen, Vorstellung der Handballmannschaften, 90er-Party, Kaffeenachmittage, Helferfest, Dschungelpartie zusammen mit dem Club 90, Weihnachtszauber und Jahresabschlussfeier. Abteilungsleiter Ronny Neumann ging kurz auf die Veranstaltungen der Angler ein. Neben dem regelmäßigen Reinigen der Tauberufer, den verschiedenen Fischeinsätzen, dem An- und Abangeln und dem Aalnachtangeln, habe auch wieder das traditionelle Forellenessen im Vereinszimmer stattgefunden. Die Hauptaufgabe der Abteilung bestehe jedoch weiterhin darin, das Fischwasser waidgerecht und umweltschonend zu bewirtschaften.

Handballabteilungsleiter Dirk Wagner präsentierte eine durchaus erfolgreiche Bilanz. Er wies aber auch auf vielfältige Probleme, gerade im Jugendbereich hin. Um das erreichte Niveau zu halten, werde es trotz großer Unterstützung immer schwieriger, geeignete Mitstreiter zu finden.

Sorgen bereite auch der Spielermangel in verschiedenen Jugendmannschaften, dem nur durch die Bildung von Spielgemeinschaften entgegengesteuert werden könne. Auf dieser Schiene arbeite die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim seit Jahren eng mit den Nachbarvereinen zusammen.

Hoher Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand werde dadurch jedoch kaum geringer. Übungsleiter, Betreuer, Schiedsrichter sowie mithelfende Eltern würden hier ständig gebraucht und gesucht. Immerhin laufe bei der HSG der Spielbetrieb sowohl im weiblichen- als auch im männlichen Bereich in allen Altersklassen von den Minis bis zur A-Jugend.

Zahlreiche Neuzugänge

„Die erste Männermannschaft lag nach dem Corona-bedingten Abbruch der vergangenen Verbandsligasaison auf dem neunten Tabellenplatz“, so Dirk Wagner. Der Klassenerhalt sei damit gesichert worden. Optimistisch blicke das Team um Trainer Martin Keupp und Co-Trainer Phillip König in die kommende Runde.

Die Spielerabgänge habe man weitgehend kompensiert, zahlreiche Neuzugänge hätten sich den „Grün-Weißen“ angeschlossen, so dass die Mannschaft die neue Saison recht selbstbewusst angehe. Wegen der Corona-Pandemie stünden jedoch noch Fragezeichen zum Start und Ablauf der Spiele. Der Badische Handballverband habe hierzu verschiedene Konzepte erarbeitet, die optimistisch machten. Wenn alles einigermaßen glatt verlaufe, könne die Saison am 26. September eventuell sogar mit Zuschauern starten.

Die zweite Männermannschaft mit Trainer Phillip König gehe in der Kreisliga A an den Start, die erste Damenmannschaft in der Bezirksliga, die Damen II in der Kreisliga.

Am Ende seiner Ausführungen dankte Dirk Wagner allen, die aktiv in der Abteilung mitarbeiten. Gleichzeitig ging sein Appell an die Vereinsmitglieder, sich in Zukunft noch zahlreicher und intensiver für den Handballsport zu engagieren.

Dass der Verein auch im abgelaufenen Jahr gut gewirtschaftet hat, zeigten die Kassenberichte von Carsten Zeiner (Wirtschaftskasse), Ulrike Schneider (Sportkasse) und Dieter Reichert (Kasse HSG). Die beiden Kassenprüfer Dieter Faulhaber und Wolfgang Maier bescheinigten allen drei Kassenführern eine einwandfreie und übersichtliche Arbeit.

Arbeit gewürdigt

Die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte, nahm Ortsvorsteher Elmar Hilbert vor. Er würdigte die Arbeit der Vereinsfunktionäre und dankte den ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihren Einsatz. Der TV Dittigheim als größter Verein im Ort leiste sowohl im Breitensport als auch speziell im Handball Großartiges und sei „ein Aushängeschild der gesamten Gemeinde“. Für die Zukunft wünschte er weiter große Erfolge.

Hilbert leitete anschließend auch die turnusgemäß anstehenden Neuwahlen, die jeweils die bisherigen Amtsinhaber bestätigten. Gewählt wurden die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Karsten Irmer und Stefen Popp, sowie Ulrike Schneider (Kassenwartin Sportkasse) und Ute König (Schriftführerin). bf

