Auseinandersetzung in Tauberbischofsheimer Bankfiliale

Tauberbischofsheim.Die Polizei sucht nach Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung in einer

Bankfiliale in Tauberbischofsheim. Am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, begab sich

ein 35-Jähriger in den Innenraum der Bank in der Hauptstraße. Zu diesem

Zeitpunkt waren zwei weitere Männer in der Filiale. Einer der beiden bat den

35-Jährigen nach etwas Bargeld. Als er dieser Bitte nicht nachkam, griff ihn der

Unbekannte an. Hierbei wurde der 35-Jährige leicht verletzt. Nun sucht die

Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese sollen sich bei der

Kriminalpolizei Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020