Ausblick auf Trassenverlauf

Tauberbischofsheim.Zwei Vertreter von „TenneT TSO GmbH“ und „Transnet BW“ informierten den Tauberbischofsheimer Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstag in der Stadthalle über den Stand des Verfahrens und gaben einen Ausblick auf den Trassenverlauf.

Die Stadt hatte im Beteiligungsverfahren insbesondere beantragt, den Trassenverlauf südlich von Distelhausen weiter nach Süden zu verlegen. Der Korridor liegt teilweise in bebauten Wohngebieten (Straßenweinberge und Brunnenrain) und in planerisch abgesicherten Wohnbauflächen (Kießling und Brünnle).

Letztlich wurde die Verschwenkung des Trassenkorridorsegments bei Distelhausen in südliche Richtung vom Projektierer nicht weiterverfolgt. Als Begründung wurden genannt, dass die räumlichen Alternativen durch das FFH-Gebiet „Nordöstliches Tauberland“ und das Wasserschutzgebiet Zone II auch nur eine Trassierung im Passgeraum ermöglicht hätten.

Allerdings soll die Leitung innerhalb des Korridors so weit im Süden verlegt werden, dass die Entwicklung des Stadtteils Distelhausen nicht beeinträchtigt wird.

Mittels Gleichstrom-Erdkabelverbindung soll der von Erneuerbaren Energien erzeugte Strom im Norden in den Süden gebracht werden. Sie beginnt in Wilster bei Hamburg und Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und endet in Grafenrheinfeld (Bayern) und Großgartach in Baden-Württemberg. Das Projekt ist in fünf Teilabschnitte unterteilt.

Der die hieisge Region betreffende Anschnitt E verläuft von Arnstein bis nach Großgartach und durchschneidet auch Gemarkungen der Stadt Tauberbischofsheim.

Im nächsten Schritt wird der Vorhabenträger das Planfeststellungsverfahren beantragen. In diesem legt die Bundesnetzagentur den genauen Trassenverlauf innerhalb des Trassenkorridors und die technische Umsetzung fest. hut

