Ausbildung bei Berufspolizei

Tauberbischofsheim.Eine Informationsveranstaltung zum Thema „Ausbildung und Studium bei der Bundespolizei“ findet am Montag, 28. Oktober, um 14 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17, statt. Otto Karch, Einstiegsberater der Bundespolizei, informiert über die Ausbildung- und Studienmöglichkeiten der verschiedenen beruflichen Laufbahnen. Nach dem Vortrag haben Interessierte zusätzlich die Möglichkeit, individuelle Fragen zu klären. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen sind per Mail an Tauberbischofsheim.BiZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch an 09341/87/317 möglich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019