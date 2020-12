Das Parken am Wochenende ist in der Kreisstadt umsonst. So wirbt die Stadt. Doch wenn man nicht aufpasst, kann es ein teures Nachspiel geben. Denn: Parkplatz ist nicht gleich Parkplatz.

Tauberbischofsheim. „An den Wochenenden parken Sie grundsätzlich kostenlos (ausgenommen Marktplatz).“ So wirbt die Kreisstadt Tauberbischofsheim auf ihrer Homepage und mitunter auch auf großen Plakaten am Ortseingang.

Knöllchen am Samstag

Eine tolle Sache, denkt sich auch, nennen wir ihn einfach Herr Kunde. Er will ein paar Einkäufe erledigen und freut sich über dieses Angebot der Kreisstadt. Also setzt er sich ins Auto, fährt nach „Tauber“ und stellt seinen Pkw in der Gartenstraße am ehemaligen Gefängnis ab. Da er alle seine Besorgungen erledigen konnte, kehrt er zufrieden zu seinem Auto zurück. Doch da ist es dann schlagartig vorbei mit der guten Laune. Außen an der Windschutzscheibe hängt ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer. Der Grund: Keine Parkscheibe gut sichtbar ausgelegt. Das vermeintlich günstige Parken entpuppt sich im Nachhinein als teurer Spaß.

Warum muss Herr Kunde nun eigentlich einen Strafzettel bezahlen, wenn es doch heißt, dass das Parken am Wochenende umsonst ist, außer auf dem Marktplatz natürlich. Aber dort hat er ja seinen Pkw nicht abgestellt.

„Warum gibt es einen Strafzettel, wenn ich an einem Samstag vor dem ehemaligen Gericht in der Gartenstraße keine Parkscheibe sichtbar aufs Armaturenbrett lege?“, fragt er sich. Die FN haben beim Ordnungsamt nachgehakt. „Die Parkregelung vor dem ehemaligen Gericht besagt generelle Parkscheibenpflicht für eine Stunde. Hier gibt es keine Wochentagsregelung. Daher gilt hier immer eine Parkscheibe auszulegen“, heißt es in der Antwort vom Ordnungsamt. Das bedeutet, dass das Parken zwar umsonst ist – aber nur für eine Stunde. Parkplatz ist also nicht gleich Parkplatz.

Parkplatzschilder genau lesen

So gilt für die Besucher der Kreisstadt an einem Samstag: „Augen auf bei der Parkplatzwahl. “ Denn so wie hier in der Gartenstraße gibt es noch einige weitere Parkflächen, auf denen Vorsicht geboten ist.

So ist beispielsweise auch bei den Parkflächen rund um das Volksbankgebäude darauf zu achten, eine Parkscheibe auszulegen. Während der Besucher der Kreisstadt in der Blumenstraße eine Stunde parken darf, muss er sich im Falle eines Parkens in der Ringstraße sogar besonders sputen, um seine Einkäufe in der Innenstadt zu erledigen. Hier darf man auch an einem Samstag sein Fahrzeug nur für 30 Minuten abstellen.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, auf der Parkfläche hinter dem Rathaus, jedoch kann man seinen Pkw so lange abstellen, wie man will. Normalerweise muss der Nutzer dort (werktags) eine Parkgebühr entrichten.

Gleiches gilt für den Sonnenplatz. Das Ordnungsamt der Stadt klärt auf: „Gebührenpflichtiges Parken mit Parkschein geht auf dem Sonnenplatz von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Dies bedeutet dann logischerweise, dass ich in der anderen Zeit ohne Parkschein parken darf. Eine Parkscheibe ist nur erforderlich, wenn der Parkscheinautomat nicht funktioniert und diesen brauche ich ja nur in der gebührenpflichtigen Zeit.“ Und wie sieht es bei den Parkplätzen in der Vitryallee aus, auf denen die Nutzer drei Stunden parken dürfen. Muss man da an einem Samstag eine Parkscheibe reinlegen?

„Hier sollte man das Zusatzschild komplett lesen. Über der angegebenen Höchstparkdauer stehen auch die Abkürzungen für die Wochentage, an denen die Parkscheibenregelung gilt (Mo – Fr). Außerhalb dieser Zeiten gilt dann natürlich keine Parkscheibenpflicht“, heißt es vom Ordnungsamt.

Aus der Stellungnahme des Ordnungsamts geht eindeutig hervor, dass die generelle Aussage, „an den Wochenenden parken Sie grundsätzlich kostenlos“, nicht von der Pflicht entbindet, wo vorgeschrieben, eine Parkscheibe sichtbar auszulegen. Also: Je nachdem, wo man parkt, muss man sich beim Einkaufen beeilen und auf gemütliches Bummeln verzichten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020