Auf neue Erwartungen von Mitarbeitern reagieren

Main-Tauber-Kreis.Das Gehalt ist längst nicht mehr einzig entscheidender Faktor für die Attraktivität eines Arbeitgebers. Vielmehr steht die unternehmerische Verantwortung, also die Frage nach den CSR-Aktivitäten der Unternehmen (Corporate Social Responsibility), im Vordergrund. Dazu findet am Dienstag, 22. Oktober, von 16 bis 20 Uhr ein Vortrag mit anschließenden Einblicken in die Unternehmenspraxis sowie eine Diskussion statt.

Der Termin wird im Rahmen der Lea-Regionalveranstaltung des Mittelstandpreises für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg angeboten. Lea steht für „Leistung, Engagement, Anerkennung“. Veranstaltungsort sind die Vereinigten Spezialmöbelfabriken in der Hochhäuser Straße 8 in Tauberbischofsheim. Unter dem Dach des Lea-Mittelstandspreises soll neben der öffentlichen Anerkennung auch Raum für Information, Austausch und Inspiration in Sachen CSR sein. Eva-Maria Lambertz vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, und Manfred Speckert vom Diakonischen Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden, moderieren die Veranstaltung. Landrat Reinhard Frank und Philipp Müller, Geschäftsführer der VS, eröffnen den Nachmittag. Danach hält Dr. Christoph Schleer, Senior Research & Consulting vom Sinus Institut, einen Vortrag über Mitarbeitergewinnung und -bindung durch CSR.

Anschließend gewähren Dr. Stefanie Leenen, Geschäftsführerin der Bass, und Michael Stiehl, Geschäftsführer der Rauch Möbelwerke , Einblick in die Unternehmenspraxis. Leenen spricht über „Taten zählen – der ganzheitliche CSR-Ansatz“, Stiehl referiert zum Thema „Unternehmerisch gestalten – warum es sich lohnt, auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen“.

