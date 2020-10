„Auf Halloween-Streiche verzichten“

21 neue Corona-Fälle wurden am Mittwoch im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen stieg auf 838 an. Der Inzidenzwert stieg wieder an – auf 88,6.

Main-Tauber-Kreis. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bürger des Main-Tauber-Kreises steigt weiter deutlich an. So wurden am Mittwoch insgesamt 21 neue Corona-Fälle im Landkreis

...