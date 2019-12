„Auf Erfolgen nicht ausruhen“

Tauberbischofsheim.Die letzte Delegiertenversammlung der IG Metall Geschäftsstelle Tauberbischofsheim im Jahr ist immer eine Gelegenheit, zurückzublicken und sich auf das neue Jahr einzuschwören. Eine lange Agenda stand für die insgesamt 62 Delegierten und Gäste auf dem Plan.

Harald Gans brachte den Kassenbericht vor. Dieser habe sich über die letzten vier Jahre positiv entwickelt. Die Revision bescheinigte später auch das ordnungsgemäße Führen der Bücher. „Die Entwicklung der Mitgliederzahl unserer Geschäftsstelle ist stabil“, so Geschäftsführer Gerd Koch. Zum Stichtag 30. November seien 7874 Mitglieder gezählt worden. Das seit Jahren gesetzte Ziel, die 8000er Marke zu knacken, sei damit knapp verpasst worden. Dennoch zeigte sich der Bevollmächtigte zufrieden mit der konstanten Mitgliederzahl. Die Zahl der Neueintritte überwiege.

In einem Film blickte die Runde auf den erfolgreichen Aktionstag im November in Stuttgart zurück. Über 15 000 Mitglieder aus ganz Baden-Württemberg beteiligten sich an der Demonstration. Auch mehrere Busse aus der Geschäftsstelle waren angereist.

Die wirtschaftliche Prognose sei laut Gerd Koch etwas düsterer als in den letzten Jahren. Der Strukturwandel mache vor allem der Automobilindustrie, den Zulieferern und dem Maschinenbau zu schaffen. Auch in der Region sei das in mehreren Betrieben zu spüren. Gerade deswegen appellierte Koch an die Delegierten, sich noch mehr an den Aktionen der Gewerkschaft zu beteiligen. Dann habe man einen kräftigen Einfluss gegenüber den Arbeitgebern, die die Situation oftmals ausnutzten, um betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Umso wichtiger sei die anstehende Tarifrunde 2020. Die Ziele der IG Metall sind unter anderem eine Endgelterhöhung, die Einführung einer betrieblichen Altersvorsorge und das Aufnehmen der dual Studierenden in den Manteltarifvertrag Ausbildung. Ende April laufe die Friedenspflicht aus – genau richtig um noch vor dem 1. Mai die ersten Warnstreiks durchzuführen.

Ein besonders wichtiges Ereignis im nächsten Jahr sei die Delegiertenwahl am 31. März. Zudem würden die Vertrauenskörper in den Betrieben neu gewählt und ebenso die Bevollmächtigten. Gerd Koch werde sich nicht mehr zur Wahl stellen, da er im Sommer in Altersteilzeit wechsele.

Einen Rückblick auf den 24. Gewerkschaftstag im Oktober hielt Rainer Seifert. Klaus Ditter, Gerd Koch und er hatten die Geschäftsstelle in Nürnberg vertreten. 483 Delegierte hätten an mehreren hundert Anträgen gesessen und die Vorsitzenden Jörg Hofmann und Christiane Brenner mehrheitlich wiedergewählt. Auch die Kanzlerin hielt eine Rede.

Die Jugend der IG Metall hatte von tollen Aktionen zu erzählen. Michael Perner und Andreas Diefenthaler waren unter anderem in die Organisation des Azubi-Cups und mehrerer Seminare involviert. Der Bezirksjugendtag in Karlsruhe sei ein super Erfolg gewesen, um auf die Tarifrunde einzustimmen.

Die Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim erarbeitete Ziele für die nächsten vier Jahre in einem tarifpolitischen Seminar. „Wir wollen uns nicht auf unseren Erfolgen der letzten Jahre ausruhen“, so Harald Gans. Wenn man die Altersstruktur der Mitglieder betrachte (im Schnitt fast 50 Jahre), sei es weiterhin notwendig, junge Mitglieder zu werben. Mit Blick auf die Rezession sei die Arbeit der Gewerkschaft unersetzlich.

Die quantitativen und qualitativen Ziele seien hoch gesteckt, aber erreichbar. Weiterhin arbeite man an der 10 000er-Marke bei der Mitgliederzahl. Acht neue Betriebe sollen in die Tarifbindung geführt werden. Die IG Metall wolle noch präsenter in den Unternehmen werden und vorausschauend handeln. Auch die Weiterbildung der Betriebsräte nehme hohen Stellenwert ein.

Bevollmächtigter, Kassierer und Ortsvorstand wurden entlastet. Ein weiterer Höhepunkt war die Pokalübergabe für die meisten in den Unternehmen geworbenen neuen Mitglieder. Den fünften Platz belegte Weinig aus Tauberbischofsheim mit 28 neuen Kollegen. Rang vier ging an die Firma Ecom aus Assamstadt (36). Dritter wurde die Firma Grammer aus Hardheim (40). Den zweiten Platz belegte der Freudenberger Betrieb Rauch (44). Den Wanderpokal für den ersten Platz nahm die in Grünsfeld ansässige Firma Franke Coffee (58) entgegen.

Mit dem Dank an alle Delegierten für die Leistungen und das Engagement in den Unternehmen im Sinne der IG Metall beschloss Geschäftsführer Gerd Koch die Sitzung.

