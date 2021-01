Auf Blutspenden angewiesen

Tauberbischofsheim.Das DRK richtet wieder einen Blutspendetermin in Tauberbischofsheim aus. Dieser findet am Dienstag, 2. Februar, von 14 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle (Vitryallee) statt. „Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) werden unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt und sind daher auch in Zeiten der Corona-Pandemie gestattet, sicher und wichtig“, so das DRK in einer Pressemitteilung. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Blutpräparaten würden Spenden jedoch kontinuierlich und dringend benötigt.

Um in den genutzten Räumen den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. Diese ist unter terminreservierung.blutspende.de/m/tauberbischofsheim möglich.

Info: Bei Fragen rund um die Blutspende steht die kostenfreie Service-Hotline unter 0800/1194911 zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter www.blutspende.de/corona im Internet.

