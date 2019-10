Attraktive Preise hinter 24 Türchen

Tauberbischofsheim.Auch in diesem Jahr startet der Verkauf des Round-Table-Adventskalenders auf der Martini-Messe in Tauberbischofsheim. Der Kalender kann am Sonntag, 13. Oktober, am Messestand von Round Table Tauberbischofsheim erworben werden.

Hinter den 24 Türchen des Adventskalenders verbergen sich auch in diesem Jahr wieder attraktive Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von rund 14 000 Euro, die durch die Unterstützung vieler Sponsoren zustande gekommen sind.

Als Hauptpreis winkt in diesem Jahr wieder ein Reisegutschein der FN Reisebüros in Höhe von 1000 Euro. Die Erlöse aus dem Verkauf der Adventskalender kommen dabei dem Projekt „Bücherstart“ zu Gute. Im Rahmen des Projekts wird dabei jedes Kind aus den Gemeinden Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Königheim, Grünsfeld, Boxberg, Werbach und Großrinderfeld zum ersten Geburtstag mit einem Paket an Kinderbüchern beschenkt.

Jetzt auch Külsheim dabei

Aufgrund der großen Beliebtheit des Projektes dürfen sich ab dem 1. Januar 2020 zudem auch die Kinder aus Külsheim auf die Bücherpakete freuen. Hiermit möchte Round Table Tauberbischofsheim das Vorlesen von Kinder- beziehungsweiseBilderbüchern innerhalb junger Familien fördern und somit die Sprach- und Sprechentwicklung der Kinder unterstützen. Dem aktuell immer größer werdenden Problem der Spracharmut in Kindergärten und Grundschulen soll somit entgegengewirkt werden.

Round Table Tauberbischofsheim engagiert sich für dieses Projekt bereits seit dem Jahre 2006. Seit dieser Zeit wurden Bücherpakete im Gesamtwert von rund 120 000 Euro an einjährige Kinder versendet, welche durch den Verkauf der Adventskalender finanziert wurden.

Jeder Kalender ist mit einer individuellen Nummer versehen. Die Nummern aller verkauften Kalender kommen in eine Lostrommel, aus denen die Gewinnnummern gezogen werden. Ab dem 1. Dezember werden in den Fränkischen Nachrichten und unter www.rt172.de die täglich aktuellen Glücksnummern bekannt gegeben.

Alle Gewinner können ihren Preis bis 31. Januar 2020 unter Vorlage des Kalenders bei Koob-Augenoptik in Tauberbischofsheim abholen. Nach der Messe können die Kalender auch in folgenden Verkaufsstellen erworben werden: Tauberbischofsheim: Buchhandlung Schwarz auf Weiß, Koob Augenoptik, Fränkische Nachrichten, Raiffeisen Baucenter, Seidenspinner Lederwaren; Distelhausen: Bauers Brotzeit; Lauda: Optik Stoof, Foto Besserer, O’Vita Stadtapotheke, Grünsfeld: Achatius Apotheke; Boxberg: Städtische Mediothek; Königheim: Uihlein Gartenbau, Külsheim: Blumen Riedl. rt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.10.2019