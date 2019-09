Asylrecht ist Thema

Tauberbischofsheim.Ein kostenfreier Fachvortrag mit Melanie Skiba vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg findet zum Thema Asylrecht am Dienstag, 24. September, um 18 Uhr im „BildungsCafé“ des Netzwerks Familie in Tauberbischofsheim statt. Einen Schwerpunkt bilden die Themen Familiennachzug, Asylbewerberleistungsgesetz und Entwicklungen im Asylrecht. Die Veranstaltung richtet sich an Ehrenamtliche und Geflüchtete. Anmeldung ist bis 19. September unter kulike.m@caritas-heilbronn-hohenlohe.de. nötig. Wer einen Dolmetscher braucht, soll dies melden. Veranstalter ist die Ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe im Kreis in Kooperation mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.

