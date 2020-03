Asphaltdecke wird erneuert

Tauberbischofsheim.In der Schmiederstraße in Tauberbischofsheim wird noch bis Freitag, 20. März, die Asphaltdecke saniert. Die Baustelle befindet sich von der Schmiederstraße Nummer 21 bis zur Ampelkreuzung. Die Asphaltfräsarbeiten werden in Vollsperrung mit entsprechender Umleitungsbeschilderung durchgeführt. Voraussichtlich wird von Montag, 6., bis Freitag, 17. April, ein weiterer Bauabschnitt folgen. Die Asphaltdecke wird dann ab der Richard-Trunk-Straße Nummer drei bis zur Gartenstraße Nummer drei, saniert. Wie im Fußverkehrs-Check 2017 angeregt (die FN berichteten), wird für die Fußgänger zu Beginn der Gartenstraße am Adam-Rauscher-Haus, eine Querungsstelle mit Nullabsenkung angelegt. Der fußläufige Zugang in den Seitenarm der Richard-Trunk-Straße 8 bis 18, bleibt erhalten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.03.2020