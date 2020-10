Vor dem Problem der Kinderarmut sind auch ländliche Regionen nicht gefeit. Die Corona-Pandemie verschärft das gesellschaftliche Defizit zusätzlich.

Tauberbischofsheim. „Arme Kinder – arme Gesellschaft“: Unter diesem Slogan fand am Freitag ein Informationstag der Liga der freien Wohlfahrtsverbände vor dem Rathaus in Tauberbischofsheim statt. „Das Problem ist auch im Main-Tauber-Kreis präsent“, erzählte Birgit Gube vom Diakonischen Werk im FN-Gespräch.

Als Beraterin für Familien in Krisensituationen weiß sie um manches familiäre Schicksal im Main-Tauber-Kreis. Vor dem Rathaus sprachen sie und ihre Mitstreiter Passanten an und klärten sie über das Thema Kinderarmut auf. Viele Bürger wurden von der bunten Bilderausstellung angelockt. Die Werke, die unter den Arkaden des Gebäudes aneinandergereiht standen, wurden von Kindern und Jugendlichen aus den Verbänden und Einrichtungen selbstgemalt. Das ließen sich auch Bürgermeisterin Anette Schmidt und Wolfgang Pempe, Liga-Vorsitzender im Main-Tauber-Kreis, nicht entgehen.

Corona verschärft Problematik

Die Problematik fordert Aufmerksamkeit, findet Birgit Gube vom Diakonischen Werk. Wie manch anderes Problem werde auch die Kinderarmut unter dem Brennglas der Corona-Pandemie noch deutlicher. Beispiel Home-Schooling: „Die Allermeisten haben keinen Zugang zu Laptops“, erzählt die Familienberaterin. Und auch die entsprechenden staatlichen Hilfen seien in der Kürze der Zeit nicht rechtzeitig angekommen. Viele Schulen seien schlechtergestellten Familien entgegengekommen, indem sie das Unterrichtsmaterial ausdruckten. Doch biete der eng bemessene Wohnraum vieler Familien kein adäquates Umfeld. „Ich betreue beispielsweise eine sechsköpfige Familie, die in einer Wohnung mit 85 Quadratmetern und zwei Schlafzimmern lebt. Bei vier Kindern, davon noch welche im Kindergarten-Alter, war da einfach nicht genug Raum zum Lernen – zumal der Vater in der Zeit auch zuhause war.“

Größeren Zulauf verzeichneten die Beratungsstellen bei Menschen mit psychischen Beschwerden und bei der Schuldnerberatung. Laut Familienreport 2019 waren durchschnittlich 1982 Personen im Main-Tauber-Kreis arbeitslos gemeldet; davon waren 206 „junge Arbeitslose“ zwischen 15 und 25 Jahren. Die höchsten Quoten wurden in Wertheim, Bad Mergentheim und Freudenberg festgestellt.

Weiter belegen die Zahlen, dass knapp ein Fünftel aller Haushalte mit minderjährigen Kindern im Main-Tauber-Kreis Familien mit nur einem Haushaltsvorstand sind. Anteilig hohe Zahlen weisen Külsheim, Lauda-Königshofen und Creglingen auf.

Landesweit nicht besser

Landesweit sehe es statistisch nicht viel besser aus: Die Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen sei höher als die des Rests der Bevölkerung. Insgesamt seien in Baden-Württemberg rund 1,6 Millionen Menschen von Armut betroffen. Vor allem Menschen in Erwerbslosigkeit seien von einem hohen Armutsrisiko betroffen. Doch auch Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Kinder selbst gehörten zu den Risikogruppen. So ist landesweit etwa jedes fünfte Kind (19,1 Prozent) armutsgefährdet.

Das belegen Zahlen aus dem Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, die in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt veröffentlicht wurden. „Diese Kinder sind von Geburt an nicht nur einem höheren materiellen Armutsrisiko ausgesetzt, sondern unterliegen auch einem erschwerten Zugang (Mangel) zu Verwirklichungschancen, wie Bildung und Ausbildung.

Die berufliche Ausbildung stelle laut Wolfgang Pempe, Liga-Vorsitzender im Main-Tauber-Kreis, einen Schutz vor einem erhöhten Armutsrisiko dar. Als Baden-Württemberger mit abgeschlossener Lehre hat man lediglich ein Armutsrisiko von zehn Prozent.

Für Menschen ohne Abschluss sei dieses Risiko mehr als doppelt so groß (26,9 Prozent).

Zum Vergleich lieferte die Bertelsmann-Stiftung im Juli 2020 Zahlen zur Kinderarmut in Deutschland. Demnach wächst mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut auf, nämlich 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Kinder- und Jugendarmut verharrt seit Jahren auf diesem hohen Niveau.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020