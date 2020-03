Arbeiten zur Kindergarten-Erweiterung sind angelaufen

Tauberbischofsheim.Die Arbeiten zur Erweiterung des evangelischen Kindergartens in der Würzburger Straße in Tauberbischofsheim sind angelaufen. Mit schwerem Gerät wird derzeit die Baufläche auf dem Areal vorbereitet.

Bürgermeisterin Anette Schmidt freute sich in der Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt Tauberbischofsheim am Mittwoch, dass sich das lange geplante Vorhaben nun in der Umsetzung

...