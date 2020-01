Arbeiten vergeben

Tauberbischofsheim.Nächster Schritt bei der Generalsanierung des Schulzentrums am Wört: Im Rahmen des abschließenden Bauabschnitts – Neubau einer Mensa und des Ganztagsbereichs sowie eines Sozialpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ) – wurden in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch weitere Arbeiten einstimmig vergeben. Den Auftrag für die anstehenden Fenster- und Fassadenbauarbeiten erhielt die Firma Seufert-Niklaus (Bastheim) als günstigste Bieterin zum Preis von rund 561 000 Euro. Zuvor hatten insgesamt sechs Unternehmen ein Angebot abgegeben.

Mit den Dachdeckerarbeiten wurde die Firma M. Rudorfer aus Tauberbischofsheim als günstigste Bieterin zum Angebotspreis in Höhe von rund 338 000 Euro beauftragt. Insgesamt hatten zwei Angebote vorgelegen. gf

