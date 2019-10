Arbeiten in der Pestalozziallee im Zeitplan

Tauberbischofsheim.Bei der Sanierung der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim liegen die Arbeiten nach Angaben des Landratsamts voll im Zeitplan. In Kürze wird mit den Asphaltarbeiten zum zweiten und dritten Bauabschnitt in der Pestalozziallee begonnen. Die Arbeiten beginnen hier am Donnerstag, 24. Oktober, ab 7 Uhr, so dass eine Zufahrt bis Montag, 28. Oktober, nicht mehr gegeben ist. Fußläufig sind alle Grundstücke zu erreichen. Im Laufe des Montags, 28. Oktober, werden die Abschnitte II und III wieder für den Verkehr frei gegeben. Danach wird der vierte Abschnitt voll gesperrt. Mit der Fertigstellung ist Anfang Dezember zu rechnen. lra / Bild: Holroyd

