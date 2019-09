App gegen den Lebensmittelüberschuss

Lebensmittelüberschuss ist ein Problem. Die FN fragten bei Betrieben in der Region nach, was sie unternehmen, um die weggeworfene Menge zu reduzieren.

Main-Tauber-Kreis. Lebensmittelüberschuss ist nach wie vor ein Problem in Deutschland: Laut einer Studie der Universität Stuttgart aus dem Jahr 2015 werden jährlich rund 85 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf weggeworfen.

Ein Großteil der Verschwendung liegt beim Verbraucher. Die Bundesregierung plant diese Zahl bis 2030 zu halbieren und versucht das Thema immer mehr in die öffentliche Diskussion zu bringen. Bewusster einkaufen, „Foodsharing“, sinnvolle Resteverwertung – für den Kunden gibt es verschiedene Wege, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.

„Überraschungstüte“ per App

Auch Lebensmittelverarbeiter, Handel und Gastronomie versuchen, den Lebensmittelüberschuss möglichst gering zu halten. Ein neuer Weg ist die „Too good To Go App“, die die Bäckerei Weber seit kurzem anbietet. Mit der App können Kunden per Smartphone eine „Überraschungstüte“ bei der Bäckerei reservieren. In diese wandern Backwaren, die übrig geblieben sind.

Kurz vor Ladenschluss kann der Kunde dann seine Bestellung abholen. Er zahlt für die „Überraschungstüte“ nur einen Drittel des Preises. „Ich spreche bei unserem neuen Angebot von einer „Triple-Win-Situation: wir, der Kunde und auch die Betreiber der App profitieren durch eine Provision davon“, erklärt Tilmann Weber von der Königshöfer Bäckerei.

Die App-Betreiber selbst hatten eine stark persönliche Motivation für die Entwicklung: „Uns ist in einem Buffetrestaurant aufgefallen, dass das Buffet am Ende des Betriebstages noch komplett voll war. Als wir uns erkundigt haben, was mit dem Essen passiert, wurde uns mitgeteilt, dass dieses entsorgt wird. Nach kurzem Nachforschen wurde uns klar, dass dieses Vorgehen gängige Praxis bei den meisten gastronomischen Betrieben ist. Das konnten wir nicht akzeptieren, wir wollten unseren Teil tun und so entstand die Idee zu „Too Good To Go“. Ein Drittel aller Lebensmittel werden weltweit entsorgt. Das ist sehr belastend für die Umwelt. Daher ist unsere Mission, dass jedes produzierte Lebensmittel auch konsumiert wird“, sagt Franziska Lienert von Too Good To Go.

Weber ist insgesamt sehr zufrieden mit der Einführung der App: „Die Retouren sind rückläufig. Wir hoffen jetzt, dass noch mehr Unternehmen die App anbieten. Das hätte auch einen positiven Verkaufseffekt für uns“, betont Weber. „Unsere Grundidee war, dass mehr Ware tatsächlich beim Kunden angelangt, denn letztendlich produzieren wir für den Menschen. Das ist uns schon jetzt gelungen.“

Weitergabe an Tafeln

Viele Discounter geben ihre überschüssigen Ware an Tafeln weiter. „Morgens schicken wir gegen 8 Uhr ein Kühlauto los“, erklärt die Leiterin der Tafel in Bad Mergentheim, Annemarie Scheckenbach. „Der Fahrer holt dann die Ware ab, die sich langsam, aber sicher ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum nähert. Da kommen gut und gerne 40 bis 50 Kisten zusammen.“ Im Tafelladen angekommen, gilt es dann, die Produkte in den Regalen zu verstauen.

Das Gemüse werde durchgecheckt. Matschige oder gar faule Lebensmittel fliegen dann natürlich raus. „Das ist ganz schön viel Arbeit“, betont Scheckenbach. Zurzeit herrsche aber auch im Tafelladen Überfluss an Überschuss. Denn während die Kundschaft in der Ferienzeit geringer sei, komme trotzdem dieselbe Menge Ware. „Wir sind dankbar, dass wir das Angebot der Supermärkte haben. Umso mehr, wenn erst einmal die Urlaubszeit vorüber ist“, verdeutlicht die Leiterin des Tafelladens des Diakonischen Werks.

Reduzierungskorb für Kunden

„Bei uns gibt es zum Beispiel einen Reduzierungskorb, bei dessen Inhalt die Kunden zum halben Preis zugreifen können – und das tun auch viele“, berichtet Viola Henn, Inhaberin des Geschäfts „Bio Natürlich“ in der Wertheimer Altstadt. Ansonsten habe sie die Abfallvermeidung hauptsächlich privat geregelt. „Ich habe einige Bekannte und Freunde, gerade Familien mit Kindern, die sich Bio-Lebensmittel regulär nicht immer leisten können. Die werden dann mit diesen Nahrungsmitteln beglückt.“

Gerade für frische Lebensmittel finde sie stets Abnehmer. „Es wird so gut wie alles verwertet, und wenn es am Ende im Hühnerstall oder auf der Pferdeweide landet“, sagt Viola Henn. Natürlich bleibe gelegentlich schon mal etwas übrig: „Da gebe ich auch zu, dass mal etwas in der Tonne landet.“ Gerade verdorbenes Obst und Gemüse zählen dazu. Bei den Trockenwaren seien es maximal zwei Prozent, die sie wegwirft, wenn die Nahrungsmittel wirklich keiner mehr haben will.

Etwas komplizierter gestaltet sich die Vermeidung von Lebensmittel-Abfall in der Rotkreuzklinik in Wertheim. Da hier strenge Hygienevorschriften herrschen, dürfen Lebensmittel nicht an dritte weitergegeben werden, auch nicht als Tierfutter.

Allerdings halten sich die weggeworfenen Nahrungsmittel auch hier in Grenzen, wie Krankenhausdirektorin Christiane Rösch betont. Das Angebot gliedert sich in zwei Teile. Zum einen in die Versorgung der Patienten, für die es ein Bestellsystem gibt. Hinzu kommt die vorgeschriebene Versorgung für Patienten, die ungeplant aufgenommen werden. Außerdem gibt es in der Klinik eine Caféteria, die vor allem von Besuchern frequentiert wird. „Hier helfen uns Erfahrungswerte dabei, Verschwendung zu vermeiden“, erklärt Rösch.

Zu diesem Zweck erfasst das Krankenhaus, wie viele Gäste die Caféteria je nach Wochentag verbucht. Ein Vorteil sei, dass es im Krankenhaus nur eine sehr überschaubare Speisekarte gebe, die sich zum Großteil mit dem Speiseplan der Patienten deckt. Und: „Wenn es leer ist, ist es leer.“

Dann gebe es immer noch Snacks, belegte Brötchen oder Kuchen für hungrige Besucher. „Bei uns hält sich die überschüssige Ware in Grenzen“, sagt Florian Dürr vom Edeka-Markt in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim. Die frischen Sachen werden geprüft und gegebenenfalls preislich reduziert. „Wir stellen auch Obst, das übrig geblieben ist, für unsere Mitarbeiter in den Pausenraum.“ Eine weitere Überlegung sei, das Obst zu Smoothies weiterzuverarbeiten.

