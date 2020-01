Angebote gebündelt

Tauberbischofsheim/Lauda.Zum Jahreswechsel hat die neu gegründete Caritas Dienste Tauberkreis gGmbH die Betriebe der beiden katholischen Sozialstationen Tauberbischofsheim und St. Kilian in Lauda übernommen.

Mit diesem Schritt wurden die Angebote im Bereich der ambulanten Pflege gebündelt und werden in Zukunft vom Mehrheitsgesellschafter Caritasverband im Tauberkreis gemeinsam mit den fünf räumlich betroffenen Kirchengemeinden Tauberbischofsheim, Königheim, Großrinderfeld-Werbach, Lauda-Königshofen und Grünsfeld-Wittighausen in der neuen Struktur erbracht.

Für die Kunden ändert sich hierdurch aber nichts. Diese werden auch weiterhin von den beiden bisherigen Standorten Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim mit dem gleichen Personal und in gleicher Qualität versorgt.

Um den Start der neuen Gesellschaft gebührend zu feiern und Leitungskräften und Mitarbeitern Gelegenheit zu geben, sich noch besser kennen zu lernen, hat die Geschäftsführung einen Neujahrsempfang im Caritassaal in Lauda veranstaltet. Neben den hauptberuflichen Mitarbeitern waren zu dieser Veranstaltung auch die Vorstände der bisherigen Sozialstationsvereine sowie die in den Gremien der neuen gGmbH (Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung) tätigen Ehrenamtlichen eingeladen.

Als Geschäftsführer der neuen Caritas Dienste Tauberkreis regte Matthias Fenger die Mitarbeiter an, über zukünftige Schwerpunkte der Arbeit nachzudenken. Für ihn ist es entscheidend, „dass sich alle pflegebedürftigen Mitmenschen im Main-Tauber-Kreis an die Caritas wenden können und dort unmittelbare Hilfe bekommen. Dabei ist die Versorgung in der Fläche abseits der Tauberachse unsere größte Herausforderung und zugleich unser wichtigster Auftrag. Und dass wir das nur schaffen können, wenn wir in Zeiten des Fachkräftemangels gerade für junge Menschen ein attraktiver Arbeitgeber sind, ist für uns selbstverständlich.“

Im Anschluss segnete Pfarrer Ralph Walterspacher die Anwesenden und wünschte den beiden Sozialstationen auch in der neuen Struktur viel Erfolg und den Mitarbeitern immer wieder intensive und persönliche Begegnungen.

Den Mitarbeitervertretungen beider Stationen ist es ein Anliegen, die Gemeinschaft zwischen den beiden bisher getrennten Einrichtungen zu stärken.

So wird es in diesem Sommer bereits einen gemeinsamen Betriebsausflug zu den Burgfestspielen nach Jagsthausen geben.

Bevor man den Abend ausklingen ließ, führten die Prokuristen der neuen Gesellschaft, Michael Müller und Bastian Weippert, noch ein Kennenlern-Spiel für die Mitarbeiter durch.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.01.2020