Angebot für Grundschüler

Tauberbischofsheim.Nachdem viele Ferienprogramme abgesagt sind bietet die Erziehungs- und Familienberatungsstelle für Grundschüler Waldbegegnungstage an. Die Waldbegegnung bietet Kindern die Erfahrung von weichem Waldboden, Duft nach Kräutern und frischem Holz. Waldbegehungen fördern die Stressreduzierung, stärken das Immunsystem, wecken Achtsamkeit und Wahrnehmung und wirken regulierend auf das zentrale Nervensystem. Gruppenfähigkeit und Selbstbewusstsein werden durch die Teilnahme gezielt gefördert. Ein Elterninformationsgespräch findet am 28. Juli um 17 Uhr in der Geschäftsstelle des Caritasverbands in Tauberbischofsheim statt. Die Gruppentreffen für die Kinder werden jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr am 4., 5. und 6. August durchgeführt. Das Angebot wird von Heilpädagogin Yvonne Baumann und Diplom-Sozialpädagoge Bernd Stanjek organisiert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.06.2020