Anderen Kindern eine Freude machen

Groß war die Beteiligung an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ am Schulzentrum. © Schule

Tauberbischofsheim.Viele Minderjährige wachsen in bescheidenen oder sogar ärmlichen Verhältnissen auf, ihre Eltern müssen jeden Cent zusammenkratzen und können es sich nicht erlauben, ihren Kindern großzügige Geschenke zu Weihnachten zu machen. Oftmals gibt es in solchen Familien sogar überhaupt keine Geschenke. Die im Schulzentrum am Wört in Tauberbischofsheim durchgeführte Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ soll dem entgegenwirken.

Initiiert hatte diese gemeinnützige, karitative Unternehmung die SMV des Schulzentrums. Unter der Schirmherrschaft der Lehrer Klärle, Krug und Püster hatten sich die beteiligten Schüler der SMV überlegt, was für sie Weihnachten bedeutet. Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Anteilnahme standen dabei hoch im Kurs. So kam die „Weihnachten im Schuhkarton“-Aktion ins Spiel. Deutschlandweit werden bis zu einem bestimmten Stichtag kleine Präsente gesammelt, die in dekorierte Schuhkartons verpackt und dann an bedürftige Kinder, zum Beispiel in Osteuropa oder Zentralasien, verschickt werden.

Bleistifte, Socken, Fußbälle, Zahnpasta, Puzzles, Süßigkeiten – die SMV war hocherfreut über die vielen kleinen Dinge, die von den Kindern des Schulzentrums gesammelt wurden. Corona-bedingt gab es nicht den einen Stichtag, an dem alle Schüler ihre Präsente in die Schule mitbrachten, sondern jede Klasse hatte einen oder mehrere Schuhkartons, die von den Schülern in einem bestimmten Zeitraum gefüllt wurden.

Eifrig und engagiert beteiligten sich viele Kinder und Jugendliche am Schulzentrum. Erfreut stellten sie fest, dass es auch viel Spaß und Zufriedenheit bringen kann, anderen Kindern etwas Gutes zu tun.

Ende November ging es für die gesammelten Schukartons dann an ihren Bestimmungsort, nach Bad Mergentheim zur Liebenzeller Gemeinschaft. Von hier aus werden sie nun bald an viele Kinder verteilt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020