An der Spitze geht es äußerst eng zu

Beim Vorkampf des Turngau Cups in Tauberbischofsheim sahen die Zuschauer tolle Übungen und spannende Wettkämpfe.

Tauberbischofsheim. Der Vorkampf des Turngau Cups fand in Tauberbischofsheim statt. In den vergangenen Jahren war dies der Mannschaftswettkampf der Gauliga, der aus einem Vor- und Rückkampf besteht. An beiden Wettkampftagen werden Punkte in verschiedenen Ligen erturnt. Erst beim Rückkampf wird der Sieger gekürt.

Dem erste Durchgang an diesem Tag war den Jugendturnerinnen vorbehalten. Sie zeigten selbstzusammengestellte Kürübungen mit Höchstschwierigkeiten, wie Flick Flack und Salti am Boden oder Räder, Rollen und Bogengänge auf dem nur zehn Zentimeter breiten Schwebebalken. Umso schwieriger und anspruchsvoller die Übung, desto höher der Ausgangswert und somit die Chance auf eine höhere Endwertung.

In der A-Liga trat eine Mannschaft vom TV Mosbach und eine vom TSV Tauberbischofsheim an. In der B-Liga starteten vier Mannschaften aus den Vereinen Tauberbischofsheim, Neckarelz und Königshofen. Die Mannschaften überzeugten mit nahezu perfekten Übungen, die schließlich alle mit einer guten Wertung belohnt wurden.

Julia Krüger vom TV Mosbach erturnte für ihre Mannschaft in der A-Liga durch ihren Ausdruck, ihrer Eleganz und ihrer turnerischen Darbietung am Boden eine tolle Wertung von 13,6 Punkten von möglichen 14,9 Punkten, die für ihre Mannschaftspunktzahl sehr bedeutend war. Auch Anna Wamser vom TSV tauberbischofsheim sammelte am Barren wichtige Punkte für ihr Team. Sie erturnte sich eine Wertung von 12,9 Punkten, von möglichen 13,8 Punkten. Nur neun Zehntel fehlten ihr zur vollen Punktzahl, was bereits kleine Zwischenschwünge oder „Wackler“ sein können.

Auch in der B-Liga glänzten die Turnerinnen mit tollen Übungen. Sophia Schenk vom TV Königshofen zeigte eine nahezu fehlerfreie Balkenübung und bekam eine Wertung von 11,9 Punkten mit nur 1,7 Punkten Abzug vom Maximalen.

Auch Chaya-Shirin Hörner vom TSV Tauberbischofsheim überzeugte die Kampfrichter mit ihrer Barrenübung, bei der sie mit 11,8 Punkten von möglichen 13,1 Punkten belohnt wurde.

Besonders erwähnenswert ist die Mannschaft von der SpVgg Neckarelz, die sich das erste Mal an die Kürübungen getraut hat und direkt starke Übungen präsentierte und an allen Geräten mit der Konkurrenz mithalten konnte.

Da es ein Vorkampf war, gab es noch keine Siegerehrung, nur einen Zwischenstand, der beim Rückkampf verbessert werden kann und auch die Platzierungen ändern kann.

Momentan steht in der A-Liga der TSV Tauberbischofsheim auf dem ersten Platz und der TV Mosbach auf dem zweiten Platz.

Auch in der B-Liga steht momentan der TSV Tauberbischofsheim an der Spitze und erkämpfte sich einen Vorsprung von 6,7 Punkten. Der zweite Platz ist zwei Mal besetzt, von TV Königshofen 1 und der SpVgg Neckarelz. Auf dem dritten Platz landete die zweite Mannschaft des TV Königshofen.

Im zweiten Durchgang starteten die jüngeren Turnerinnen der Vereine Neunkirchen, Mosbach, Königshofen, Tauberbischofsheim, Neckarelz und Reisenbach/Mudau. Diesmal wurden nicht wie am Morgen Kürübungen gezeigt, sondern Pflichtübungen, bei denen eine vorgegebene Reihenfolge an bestimmten Elementen gezeigt werden muss und von den Kampfrichtern bewertet wird.

In der C-Liga gingen zwei Mannschaften an den Start, beide vom TV Königshofen. Somit sind die Podestplätze dem Verein sicher. Momentan ist der TV Königshofen 1 auf dem ersten Platz mit 180,2 Punkten und auf dem zweiten Platz mit 3,2 Punkten dahinter die Mannschaft Königshofen 2.

In der D-Liga turnten sechs Mannschaften gegeneinander. Svea Eberlein vom TSV Tauberbischofsheim glänzte mit einer fast fehlerfreien Barrenübung und wurde mit nur sieben Zehntel Abzug von der maximalen Wertung belohnt.

Auch Nina Heilmann überzeugte die Kampfrichter mit ihrer Balkenübung und erturnte sich eine starke Wertung von 15,1 Punkten, von maximalen 16 Punkten. Die ersten drei Plätze unterscheiden sich derzeit durch wenige Zehntel und somit ist noch alles offen für den Rückkampf.

Auf dem ersten Platz liegt die Mannschaft der SpVgg Neckarelz. Mit nur vier Zehntel Rückstand rangiert der TSV Tauberbischofsheim auf dem zweiten Platz. 1,6 Punkte Rückstand zum zweiten Platzhat der Drittplatzierte TV Königshofen 1.

In der E-Liga starteten die jüngsten an diesem Tag. Auch diese sechs Mannschaften bewiesen ihr Können an den vier olympischen Geräten Barren, Schwebebalken, Boden und Sprung. Besonders stark und selbstbewusst zeigte sich hier die Mannschaft der SpVgg Neckarelz und landete vorerst auf dem ersten Platz mit 171,2 Punkten. Knapp dahinter liegt der TSV Tauberbischofsheim sowie der SV Neunkirchen.

Am 16. November findet der Rückkampf des Turngau Cups 2019 ebenfalls in Tauberbischofsheim statt. Hier können die Mannschaften nochmals ihr Können unter Beweis stellen und vielleicht noch das momentane Zwischenergebnis zu ihren Gunsten korrigieren.

