Alte „Top 1000X“-Zeiten wurden wieder lebendig

Anlässlich des 30. Geburtstags der SWR-Hitparade kam der Südwestrundfunk mit einem Kamerateam und sprach mit Volker Weidhaas über die Ausstellung zur ersten Hitparade des SDR 1989.

Tauberbischofsheim. Hektische Betriebsamkeit herrschte am Montagmorgen beim Tauberbischofsheimer Kulturverein. Der Grund: SWR-Redakteur Jens Nising und ein Kamerateam des Südwestrundfunks waren zu Gast in der Kreisstadt, um anlässlich ihrer aktuell laufenden Hitparade einen Beitrag über Volker Weidhaas, Vorsitzender des Kunstvereins, und seine Mitstreiter für die Landesschau Baden-Württemberg zu drehen.

Bei der Hitparade können die Hörer ihre Top 1000 wählen, die dann im Radio bei SWR1 gespielt werden. In diesem Jahr feiert die Aktion ihren 30. Geburtstag.

Zu diesem Anlass suchte der Sender Menschen mit einer besonderen Verbindung zu der Hitparade. Und wurde beim Kunstverein in Tauberbischofsheim fündig.

Dessen Vorsitzender Volker Weidhaas hatte sich beim SWR gemeldet mit der Geschichte von der Ausstellung, die er im Nachgang der ersten Hitparade im Jahr 1989 organisiert hatte. Die Hitliste hieß damals noch „Top 1000X“ und lief bei SDR 3. Und zwar fünf Tage am Stück.

Mitglieder in Szene gesetzt

Während ihres ebensolange andauernden Moderations-Marathons, übrigens ein Weltrekord, hatten die beiden Moderatoren Stefan Siller und Thomas Schmidt allerhand Zusendungen der Hörer bekommen, neben Fotos, Fanpost und „Fresskörben“ auch Kuriositäten. Eine bunte Auswahl der Devotionalien war anschließend auch bei der Ausstellung in Tauberbischofsheim im Dezember 1989 zu sehen.

Auf die außergewöhnliche Schau blickten die Mitglieder des Kunstvereins nun für den Fernsehbeitrag nochmals zurück. Bevor es am Montag mit den Dreharbeiten los ging, wurde aber erst einmal besprochen, wie Weidhaas, seine Frau Gabi und seine Vereinskollegen Gunter Schmidt, Sonja Seidenspinner und Willi Zäuner am besten in Szene gesetzt werden können.

Los ging es dann im Engelsaal. Für den Einstieg wurden die Fünf beim Vorbereiten des Saals für die nächste Veranstaltung gefilmt, während auf die Wand der Livestream der Hitparade aus dem Studio auf dem Stuttgarter Fernsehturm projiziert wurde.

Im Foyer durften Weidhaas und seine Mitstreiter dann ein wenig über ihre persönlichen Erinnerungen an die Hitparade plaudern. Der Vereinsvorsitzende dachte dabei vor allem daran zurück, wie schwierig es früher bei so einer Hitliste zu erfahren gewesen sei, welcher Song wann gelaufen ist.

Heute ist das dank Internet freilich kein Problem mehr. Aber früher musste man dann eben die Liste mit den Platzierungen schriftlich erfragen, wie Weidhaas erzählte.

Wünsche für Platz eins

Daneben durften die fünf Mitglieder des Kunstvereins auch noch eine Prognose abgeben, wer ihrer Meinung in diesem Jahr bei der SWR1-Hitparade ganz oben stehen wird. Während sich Volker und Gabi Weidhaas, Sonja Seidenspinner und Gunter Schmidt vor allem wünschten, dass nicht wieder die üblichen Verdächtigen auf den Spitzenpositionen rangieren, hatte Willi Zäuner einen konkreten Favoriten. Er wünschte sich nämlich, dass die legendäre Rock-Ballade „Stairway to heaven“ von Led Zeppelin ganz vorne steht. So wie bei der ersten Ausgabe der Hitparade 1989.

Wer sich den SWR-Beitrag über Volker Weidhaas und den rührigen Tauberbischofsheimer Kunstverein ansehen möchte, findet die Ausgabe der Landesschau vom 21. Oktober in der ARD-Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/swr/shows/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMjUwOTky/landesschau-baden-wuerttemberg im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019