Alte Platanen auf dem Sonnenplatz werden schon bald gefällt

Tauberbischofsheim.Die Neugestaltung des Sonnenplatzes in Tauberbischofsheim soll im Sommer angegangen werden. Der Gemeinderat hat die notwendigen Straßen- und Tiefbauarbeiten mit einem Investitionsvolumen von rund 1,5 Millionen Euro in seiner Sitzung im Dezember in Auftrag gegeben (die FN berichteten).

Die beschlossene Neugestaltung sieht wie bisher acht Bäume auf dem Areal vor. Dabei wird es sich nach

...