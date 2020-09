Alles rund um das Thema Geburt

Tauberbischofsheim.Gemeinsam bieten der Caritasverband im Tauberkreis sowie das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis ab sofort eine mehrteilige Kursreihe „Rund um die Geburt“ an.

Jeweils mittwochs ab 17.30 bis 19 Uhr informieren Fachfrauen aus dem Bereich Frühe Hilfen deshalb über relevante Säuglingsthemen. Heike Janson (Kinderkrankenpflegerin) erklärt am 30. September, warum „Die erste Zeit nach der Geburt“ so wichtig ist. Schwangerschaftsberaterin Kristina Kreutzer-Konrad informiert am 7. Oktober zu den Themen „Elternzeit und finanzielle Leistungen vor und nach der Geburt“. Carina Kuhn (Diakonie) gibt am 14. Oktober ihr Wissen zu „Frühe Hilfen und familienunterstützende Leistungen“ weiter. Die Entwicklungen im ersten Lebensjahr beleuchtet Heike Janson in ihrem Vortrag „Vom Baby zum Kleinkind“ am 21. Oktober. Die Abschlussabende am 4. sowie am 11. November gestaltet Familienhebamme Christine Göhring zu den Themen der „Ernährung im ersten Lebensjahr“, sowie „Bindung – ein lebenslanges Band“.

Veranstaltungsort ist das Netzwerk Familie, Schmiederstraße 25 in Tauberbischofsheim. Weitere Informationen und Anmeldung bei Carina Kuhn, Telefon 09341/928016.

